Abwehr von islamistischen Anschlägen Staatsschutz-Kommission will neue Vereinbarung für Terrorabwehrzentrum

40 Behörden arbeiten im Gemeinsamen Terrorabwehrzentrum (GTAZ) zusammen daran, islamistische Anschläge zu verhindern. Die Staatsschutz-Abteilungen der Polizei von Bund und Ländern sehen nun Verbesserungsbedarf bei der Zusammenarbeit.

In einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Frage des FDP-Abgeordneten Stephan Thomae heißt es, die Kommission Staatsschutz habe in der vergangenen Woche beschlossen, dass es notwendig sei, "die Aufgaben, die Organisation, die Ziele, die Abläufe sowie die Geschäftsführung der Arbeitsgruppen Risikomanagement, Operativer Informationsaustausch und Tägliche Lagebesprechung" im GTAZ "in einer überarbeiteten schriftlichen Vereinbarung festzuschreiben".

Das Bundeskriminalamt (BKA) werde einen entsprechenden Entwurf erarbeiten, der dann mit den im GTAZ vertretenen Behörden abgestimmt werde, teilte das Bundesinnenministerium weiter mit. Anschließend sei eine Befassung sowohl in den Ressorts als auch in den zuständigen Gremien der Innenministerkonferenz beabsichtigt.

An der Arbeit des Gemeinsamen Terrorabwehrzentrum sind unter anderem das Bundesamt für Verfassungsschutz, die Bundespolizei, der Generalbundesanwalt und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf). Der Kommission Staatsschutz gehören alle Leiter der Staatsschutz-Abteilungen der Landeskriminalämter und des BKA an.