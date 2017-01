Vorab-Auszüge aus Brexit-Rede May will die harte Tour

Lange hatte Theresa May vor allem Floskeln zu bieten, wenn sie zum EU-Austritt befragt wurde: "Brexit heißt Brexit", sagte die britische Premierministerin häufig. Nun wird langsam deutlich, was sie damit meint.

In einer Grundsatzrede will sie am Mittag ihre Vorstellungen über die künftigen Beziehungen Großbritanniens zur EU präsentieren (Verfolgen Sie die Rede ab 12.45 Uhr im Livestream).

Im Lancaster-Herrenhaus nahe des Buckingham-Palastes hat May einen Zwölf-Punkte-Plan vorgestellt. Dieser sieht laut vorab veröffentlichten Teilen des Redemanuskripts ein Ausscheiden Großbritanniens aus dem EU-Binnenmarkt und aus der Zollunion vor. Außerdem sei eine Abkehr vom Europäischen Gerichtshof geplant. Ziel sei es, die Kontrolle über die Einwanderung aus der EU zurückzuerlangen und die EU-Personenfreizügigkeit zu beenden.

Livestream Der Videoplayer kann nicht gestartet werden. Bitte aktivieren Sie Javascript.

"Wir streben nicht an, an Teilen der Mitgliedschaft festzuhalten, wenn wir gehen", sagt May laut dem Redemanuskript: "Keine Teilmitgliedschaft in der Europäischen Union, keine assoziierte Mitgliedschaft in der Europäischen Union oder irgendetwas, das uns halb drin, halb draußen lässt."

Meinungskompass

May will Ende März in Brüssel offiziell das Austrittsgesuch Großbritanniens einreichen, es bleiben dann zwei Jahre für die Austrittsverhandlungen.

In britischen Medien wurde am Dienstag unterschiedlich interpretiert, ob May ernsthaft mit einem Ausstieg aus dem europäischen Binnenmarkt droht, oder der Alleingang beschlossene Sache ist.

May betont laut Redemanuskript, dass Großbritannien nach wie vor gute Kontakte zu anderen europäischen Staaten halten wolle. Man verlasse die EU, aber nicht Europa. Die zwölf Verhandlungspunkte sollen zu einer "neuen, positiven und konstruktiven Partnerschaft zwischen Großbritannien und der EU" führen.