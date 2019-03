Umstrittener Plan eines Thüringer SPD-Politikers Mit Sarrazin Genossen von der AfD abwerben?

Der frühere SPD-Politiker Thilo Sarrazin provoziert mit seinen Büchern wie kaum ein anderer Autor in Deutschland. Die SPD würde ihn gern loswerden, versuchte mehrfach, ihn aus der Partei auszuschließen. Ohne Erfolg. Nun sorgt eine geplante Lesung des früheren Berliner Finanzsenators in Thüringen für Zoff in den Reihen der Genossen.

Denn die Idee zu der Veranstaltung stammt vom SPD-Landtagsabgeordneten Oskar Helmerich. Dieser plant eine Veranstaltung mit dem umstrittenen Autoren kurz vor der Europawahl. Helmerich hatte zunächst für die AfD im Landtag gesessen und war im Streit um den Kurs von Landeschef Björn Höcke zur SPD gewechselt.

SPD-Landeschef Wolfgang Tiefensee kritisierte den Plan mit deutlichen Worten auf Twitter. Die Lesung aus Sarrazins islamkritischem Buch "Feindliche Übernahme" am 22. Mai - vier Tage vor der Europawahl - sei "ein unabgesprochener Alleingang von Oskar Helmerich, keine Veranstaltung der Thüringer SPD", schrieb er. "Ich distanziere mich ausdrücklich und scharf von ihm und den islamfeindlichen Aussagen."

Ich will bisherige AfD-Wähler durch kritische Auseinandersetzung zurückgewinnen, nicht durch Anbiederung. 2/2#spdth #ltwth — Wolfgang Tiefensee (@WTiefensee) 30. März 2019

Thüringens SPD-Innenminister Georg Maier schloss sich den Worten Tiefensees an. Er distanziere sich von der Veranstaltung, sagte er dem SPIEGEL. "Das war ein Alleingang des Abgeordneten Helmerich."

Nach der Veröffentlichung seines Buchs, in dem Muslime als Bedrohung dargestellt werden, hatte die SPD-Spitze den 74-jährigen Sarrazin vergeblich aufgefordert, von sich aus auszutreten.

Helmerich sagte der "Thüringer Allgemeinen": "Die Einladung ist eine Maßnahme, die in das politische Konzept der Thüringer SPD passt, um Wähler zu werben, die zur AfD abgewandert sind." Eine Parteiausschluss-Debatte gegen sich befürchtet er demnach nicht - im Landtag hat Rot-Rot-Grüne nur eine Mehrheit von einer Stimme.

