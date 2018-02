Thomas de Maizière Abschied eines Soldaten

Es war ein nur ein kurzer Moment, in dem ihn die Kamera einfing, aber er war bezeichnend. Thomas de Maizière saß in der "Conference Hall" des Bayerischen Hofs, links und rechts von ihm waren Plätze frei. Er trug einen Kopfhörer, um der Übersetzerin zu lauschen, es sprach der polnische Premierminister, später der türkische. Thomas de Maizière hörte konzentriert zu, ein einsamer Mann in der ersten Reihe.

Knapp zehnmal hat Thomas de Maizière die Münchner Sicherheitskonferenz besucht, als Kanzleramtschef, als Innenminister, als Verteidigungsminister, dann wieder als Innenminister. Er hat große Reden zu Europa und der Nato gehalten, er hat sich mit den Amerikanern auf dem Podium gestritten, nachdem die Massenausspähung der NSA bekannt geworden war. Diese Konferenz nun war vorerst seine letzte. Kommt die Große Koalition zustande, wird er dem Kabinett nicht mehr angehören. Es war ein bescheidener Abschied von der Weltbühne, ein stiller, ganz anders als der von Sigmar Gabriel.

Der Außenminister, der vermutlich ebenfalls sein Amt nicht weiterführen wird, dominierte über das Wochenende die Schlagzeilen und die Bilder. Am Freitag die Freilassung des "Welt"-Journalisten Deniz Yücel aus der türkischen Untersuchungshaft, Absage von Terminen in München, Auftritt bei Axel Springer in Berlin. Es war Gabriels Herzensangelegenheit, es war sein Coup.

Zurück in München, hielt der deutsche Außenminister die erste Rede am Samstag, dem wichtigsten Tag der Sicherheitskonferenz. Er zitierte den deutschen Stanford-Professor Hans Ulrich Gumbrecht, "statt sich als gestaltbar zu zeigen, scheint die Zukunft heute vor allem Schicksal zu sein". Gabriel forderte einen Kontrapunkt. "Ich möchte, dass wir unsere Zukunft gestalten und nicht erdulden." Es war eine Rede, die gut zur Stimmung dieser Konferenz passte, nachdenklich und etwas düster. Es war auch die Rede eines Mannes, der nicht loslassen will.

Merkels braver Soldat

Thomas de Maizière hielt keine Rede. Er führte bilaterale Gespräche, etwa mit Robert Joyce, dem Cybersecurity-Berater von US-Präsident Donald Trump oder mit Dan Coats, dem Chef der US-Geheimdienste.

Am Samstagabend saß der Innenminister auf einem Podium zum Thema Dschihadismus. Es hörten nur noch wenige zu, draußen, in Falk's Bar, klimperten die Gin-Tonic-Gläser.

De Maizière beschwichtigte, noch sei keine große Zahl an Kämpfern aus Syrien nach Deutschland zurückgekehrt. Er forderte, den Gedanken der Prävention zu stärken, "allein über Repression ist die Schlacht nicht zu gewinnen". Er mahnte, nicht auf vermeintlich einfache Lösungen hereinzufallen. Die Grenzen zu schließen, würde den Terrorismus aus Deutschland nicht verbannen. Er sprach so, wie er in den vergangenen vier Jahre seinen Bereich regiert hatte: unaufgeregt, etwas spröde und nur selten populistisch.

Thomas de Maizière blieb bis zuletzt Angela Merkels braver Soldat, obwohl sie ihn oft vor den Kopf gestoßen hatte. 2013 etwa, als er gerne Verteidigungsminister geblieben wäre, aber den Platz für Ursula von der Leyen räumen musste. 2015, als die Kanzlerin ihm, dem Innenminister, die Zuständigkeit für die Flüchtlingspolitik entzog und Kanzleramtschef Peter Altmaier übertrug, weil de Maizière überfordert schien.

Und nun, als er über Agenturmeldungen erfuhr, dass er nicht mehr Bundesinnenminister sein würde, was ihn völlig überraschte. Erst später, als die Koalitionsverhandlungen zu Ende waren, hatte ihn die Kanzlerin angerufen. Vergangene Woche dann traf er sie in einem Berliner Chinarestaurant, wie die "Bild am Sonntag" berichtete. Merkel trank einen Espresso, de Maizière ein Bier. Bis heute verliert de Maizière öffentlich kein schlechtes Wort über die Kanzlerin.

Abschiedsschmerz? Natürlich.

Wie schwer auch ihm der Abschied aus dem Amt fällt, bemerkt man erst, wenn de Maizière in kleinerem Kreis über das Fachliche spricht, über die großen Herausforderungen, die nun anstehen. Er fällt plötzlich ins Präsens oder ins Futur, er spricht von "wir", so als ginge alles weiter wie bisher, so als sei er auch in Zukunft dabei. Es sei interessant zu hören, sagte de Maizière dem SPIEGEL, "dass die USA bei der Cybersicherheit ähnliche Fragen haben wie wir: Wie gehen wir es strukturell an? Und wie gehen wir mit der heiklen Frage der Schwachstellen in IT-Systemen um?"

Er betonte, wie wichtig es sei, den Bundesbehörden zum Beispiel in der Terrorabwehr mehr Kompetenzen zuzuschreiben und weiter das Personal auszubauen. "Wir haben noch im letzten Haushalt 7500 zusätzliche Stellen für die Bundespolizei beschlossen." Er schwärmte davon, dass "wir die IT-Infrastruktur der Polizei des Bundes und der Länder revolutionieren und endlich vereinheitlichen werden". Man hörte einen Mann, der ebenfalls nicht loslassen will.

Natürlich, sagte de Maizière, mache sich Abschiedsschmerz breit. "Wenn man sich mit aller Kraft und Leidenschaft einem Amt gewidmet hat, wäre es auch komisch, wenn nicht." Zugleich freue er sich auf die Zeit, die nun folgt, "auf ein anderes Tagestempo". Tritt die neue Regierung in Kraft, ist er ein einfacher Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Meißen.

Er bekomme viele Ratschläge, worauf er nun achten müsse, sagte der Minister, von Thomas Bach etwa, dem Präsidenten des Deutschen Olympischen Komitees. Eines hätten ihm mehrere geraten: Ein halbes Jahr nach dem Ausscheiden aus der Regierung keine neuen Aufgaben übernehmen, solange brauche der Entzug.

Thomas de Maizière will sich daran halten. Ein halbes Jahr ist ja auch schnell vorüber.