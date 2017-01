Vorstoß in Sicherheitspolitik Allianz von CSU bis Linke gegen de Maizière

Die Innenminister der Länder und Sicherheitsexperten der Parteien haben mit scharfer Kritik auf die Vorschläge von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) zur Neuordnung der Sicherheitsstruktur reagiert. Eine Zentralisierung der Sicherheitsbehörden bringe keine Vorteile im Kampf gegen Terror, sagte Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger (SPD).

"Die Landesämter für Verfassungsschutz abzuschaffen, um sie durch eine riesige Bundesbehörde zu ersetzen, macht uns im Kampf gegen den Terrorismus nicht besser, sondern bürokratischer und behäbiger", so der SPD-Politiker. Er sprach sich dagegen aus, nun "den Föderalismus zu zerfleddern".

De Maizière hatte sich in einem Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" unter anderem dafür ausgesprochen, dass der Bund angesichts der Terrorgefahr mehr Kompetenzen bei der Inneren Sicherheit erhalten solle. Unter anderem schlägt der Innenminister vor, das Bundeskriminalamt zu stärken, die Landesämter für Verfassungsschutz abzuschaffen und die Bundespolizei auszubauen.

Zudem solle der Bund mehr Einfluss auf die Abschiebung von Asylbewerbern erhalten, die nicht in Deutschland bleiben dürfen. Im Zuge dessen könnten Ausreisezentren eingerichtet werden, schreibt de Maizière. Abschiebungen fallen bislang in die Zuständigkeit der Länder.

Eine Zentralisierung der Sicherheitsarchitektur sei kein Allheilmittel, sagte Schleswig-Holsteins Innenminister Stefan Studt (SPD). Gerade in einem föderalen System müssten länderspezifische Unterschiede und Charakteristika berücksichtigt werden.

"Law-and-Order-Fantasien"

Auch in CDU-regierten Ländern ist der Widerstand gegen de Maizières Pläne groß. Hessens Innenminister Peter Beuth bezeichnete es als "Unsinn", die bisherigen Strukturen zu zerschlagen. "Schnellschüsse dieser Art untergraben nicht nur das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Staat, sie stellen die gesamte föderale Sicherheitsarchitektur in Frage", sagte der CDU-Politiker. "Das ist keine Grundlage für eine sachgerechte Diskussion."

Auch Bayern lehnt die Vorschläge de Maizières strikt ab. "Eine derartige Debatte zum jetzigen Zeitpunkt lenkt nur von den eigentlichen Problemen und Herausforderungen zur raschen Bekämpfung des Terrorismus ab", sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Dass die Bundespolizei zusätzliche Aufgaben zu einem Zeitpunkt übernehmen solle, wo sie nach eigenem Bekunden nicht genug Leute habe, um überall in Deutschland die Grenzen wirksam zu kontrollieren, "ist geradezu abwegig".

Die Linken-Innenexpertin Ulla Jelpke warf de Maizière einen "Frontalangriff auf das föderale Prinzip der Bundesrepublik" vor. "Dieses Prinzip sollte als Lehre aus dem verbrecherischen Naziregime eine zentralstaatliche Machtkonzentration verhindern", sagte die innenpolitische Sprecherin der Linken-Bundestagsfraktion.

De Maizières Vorschläge stellten nichts weniger dar "als den Einstieg in einen autoritären Polizeistaat mit deutschem FBI und zentralisiertem Inlandsgeheimdienst außerhalb jeglicher demokratischer Kontrolle". De Maizière nutze das Attentat von Berlin, "um seinen Law-and-Order-Fantasien freien Lauf zu lassen".