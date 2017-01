Thomas de Maizière Innenminister will "Bundesausreisezentren" für abgelehnte Asylbewerber

Angesichts der Terrorgefahr in Deutschland hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière mehr Kompetenzen für den Bund gefordert. In einem Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" stellte er mehrere Vorschläge vor: Dazu zählt auch, dass der Bund mehr Einfluss auf die Abschiebung von Asylbewerbern erhält, die nicht in Deutschland bleiben dürfen. Im Zuge dessen könnten Ausreisezentren eingerichtet werden, schreibt der Innenminister. Abschiebungen fallen in die Zuständigkeit der Länder.

In diesen "Bundesausreisezentren" können aus seiner Sicht Abschiebungen unter Regie des Bundes "unmittelbar vollzogen" werden. Solche Zentren könnten "vorzugsweise in der Nähe deutscher Verkehrsflughäfen errichtet werden", schreibt der CDU-Politiker. Gesetzlich sei das bereits möglich.

Der Bund macht schon seit langem Druck auf die Landesregierungen, abgelehnte Asylbewerber oder andere ausreisepflichtige Ausländer konsequenter in deren Heimat zurückzuschicken.

De Maizière setzt sich in seinem Gastbeitrag für eine generelle Neuordnung der deutschen Sicherheitsarchitektur ein, mit der die Kompetenzen des Bundes zu Lasten der Länder massiv gestärkt werden.