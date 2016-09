Innenminister de Maizière Mutmaßliche IS-Mitglieder hatten "Bezüge zu Paris-Attentätern"

Die drei bei Anti-Terror-Razzien in Norddeutschland gefassten Männer hatten nach bisherigem Ermittlungsstand "Bezüge zu Paris-Attentätern" von 2015. Das erklärte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) am Dienstagmittag. Sie könnten Teil einer Schläferzelle gewesen sein, die womöglich im Auftrag der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) Anschläge in Deutschland verüben sollten.

Die Männer waren im November 2015 mit derselben Schlepperorganisation eingereist wie die Paris-Attentäter. Die Reisedokumente wiesen sie als Syrer aus, die falschen Pässe kamen laut de Maizère "aus der gleichen Werkstatt in Syrien" wie die Dokumente der Attentäter in Frankreich.

Sie seien über einen Zeitraum von mehreren Monaten oberserviert worden. Die Festnahme sei nun erfolgt, um möglichen Schaden von der Bevölkerung abzuwenden. Konkrete Anschlagspläne sind jedoch bislang nicht bekannt, so de Maizière.

Die mutmaßlich aus Syrien stammenden Verdächtigen waren bei einem Großeinsatz der Polizei in Schleswig-Holstein am führen Dienstagmorgen gefasst worden. Die Männer im Alter von 17 bis 26 Jahren stünden unter Terrorismusverdacht, wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe zu den Festnahmen mitteilte.