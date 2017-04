Thomas de Maizière Leitkultur? Da war doch was!

Endlich wieder eine richtig schöne Leitkultur-Debatte! "Wer sind wir? Und wer wollen wir sein?", fragte sich Bundesinnenminister Thomas de Maizière in einem Gastbeitrag in der "Bild am Sonntag".

Seine Antwort: Leitkultur. Die hat etwas mit Haltung zu tun, sagt er. "Wir sagen unseren Namen. Wir geben uns zur Begrüßung die Hand." Und weiter: "Wir sind eine offene Gesellschaft. Wir zeigen unser Gesicht. Wir sind nicht Burka." Ein Satz, wie gemacht für die sonntäglichen Schlagzeilen der Bundesrepublik. "Wer sich seiner Leitkultur sicher ist, ist stark", schreibt de Maizière weiter.

Der Leitkultur-Begriff wabert schon seit vielen Jahren durch die deutsche Politik. Die Debatte darüber kocht immer wieder hoch, oft angestachelt durch markige Politikermeinungen - auffallend häufig treibt das Thema weiße Männer in eher fortgeschrittenem Alter aus Unionskreisen um, wie es scheint. Ein Rückblick in Zitaten auf ein Wort, das nicht totzukriegen ist: