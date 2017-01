Nach heftiger Kritik De Maizière verteidigt neues Sicherheitskonzept

Nach der scharfen Kritik von den Innenministern der Länder und Sicherheitsexperten der Parteien hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière Unterstützung für seinen Vorstoß für eine neue Sicherheitsstruktur erhalten.

Unionsfraktionschef Volker Kauder sagte der "Bild"-Zeitung, die Zusammenarbeit von Bund und Ländern funktioniere nicht optimal. "Der Verfassungsschutz muss komplett vom Bund übernommen werden. Hier sollten wir, wenn nötig, eine Verfassungsänderung anstreben und über weitere Zentralisierungen reden", so Kauder. Er halte es für richtig, dass de Maizière angesichts des islamistischen Terrors die Sicherheitsarchitektur überdenke.

Kauder kritisierte zudem die Ankündigung des neuen rot-rot-grünen Senats in Berlin, auf Abschiebungen weitgehend verzichten zu wollen: "Das ist im Kern die Einladung an jeden, in unser Land zu kommen." Das habe nichts mehr mit Schutz von Verfolgten zu tun. "Es sollen offenbar auch die bleiben dürfen, die kriminell geworden sind."

BDK-Chef unterstützt Vorschläge

De Maizière hatte sich in einem Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" unter anderem dafür ausgesprochen, dass der Bund angesichts der Terrorgefahr mehr Kompetenzen bei der inneren Sicherheit erhalten solle. Unter anderem schlägt der Innenminister vor, das Bundeskriminalamt zu stärken, die Landesämter für Verfassungsschutz abzuschaffen und die Bundespolizei auszubauen.

Auch der Chef des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK), André Schulz, unterstützt die Vorschläge des Bundesinnenministers. "Die Informationswege müssen endlich verbindlich und verpflichtend gemacht werden, und die Bewertung muss beim Bund in einer Behörde vorgenommen werden - und nicht in 16 Ländern", sagte Schulz der "Nordwest-Zeitung".

De Maizière selbst verteidigte seinen Vorstoß für eine neue Sicherheitsstruktur. "Wir sind ja nicht mehr in den Fünfziger-, Sechzigerjahren, sondern wir sind ein Staat, der internationalen Bedrohungen ausgesetzt ist", sagte de Maizière in der ZDF-Sendung "heute-journal". "Da sind Argumente, dies sei Machtmissbrauch, nicht mehr angebracht." Die Sachkenntnis vor Ort, in den Ländern, werde gebraucht - aber auch mehr Steuerung durch einen starken Staat.

Sigmar Gabriel im Video: "De Maizière macht einen großen Fehler"

Video DPA

Zur Kritik seiner Länderkollegen sagte der Bundesinnenminister: "Die Länderinnenminister, das sind alles kluge und geschätzte Kollegen. Aber man muss kritisch darüber reden, dass wir etwa in den Ländern unterschiedliche Altersgrenzen haben, ab wann ein Extremist vom Verfassungsschutz beobachtet werden kann. Das überzeugt mich nicht."

Unter anderem hatte Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger (SPD) scharfe Kritik an de Maizières Vorschlägen geäußert. Aber auch in Unions-regierten Länder ist der Widerstand groß.