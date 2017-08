Mängel beim Ausländerregister Oppermann nennt de Maizière "Minister für Kontrollverlust"

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Oppermann knöpft sich nach dem Bekanntwerden von schweren Mängeln im zentralen Ausländerregister CDU-Bundesinnenminister Thomas de Maizière vor. "Thomas de Maizière wird schon wieder zum Minister für Kontrollverlust", sagte Oppermann dem SPIEGEL. "Die Verantwortung für das Ausländerzentralregister liegt beim Bamf und damit bei Thomas de Maizière."

Der SPD-Politiker sagte weiter mit Blick auf das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: "Seit dem ersten Kontrollverlust in der Flüchtlingskrise 2015 ist es Thomas de Maizière nicht gelungen, das strukturelle Chaos in dieser Behörde zu beseitigen." Oppermann bezeichnete die Behörde in diesem Zustand als "permanentes Sicherheitsrisiko".

Zuvor hatte der Beauftragte für das Flüchtlingsmanagement der Bundesregierung, Frank-Jürgen Weise, auf große Lücken im Zentralregister aufmerksam gemacht. Mängel bei den dort registrierten Daten könnten bei Asylverfahren und Abschiebungen "zu teils gravierenden Fehlentscheidungen" führen, warnte Weise in einer Analyse, aus der die "Süddeutsche Zeitung" zitierte.

In dem Register sind dem Bericht zufolge zehn Millionen Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit erfasst, darunter etwa 5,7 Millionen aus Nicht-EU-Staaten. Die Daten werden von Hunderten Ausländerbehörden in Deutschland verwaltet.

Teilweise Daten von 1921 enthalten

Zudem seien die Daten nicht ausreichend gepflegt worden, weshalb es Mängel bei der Qualität gebe, sagte Weise. In Einzelfällen seien Daten von 1921 gefunden worden, "von Menschen, die längst nicht mehr am Leben sind, oder von Bürgern, die deutsche Staatsbürger geworden sind und in dem Register eigentlich nicht mehr auftauchen sollten".

"Fehlerhafte Dateneingaben können Rückkehrprozesse erheblich verlangsamen", heißt es laut "Süddeutscher Zeitung" in dem Bericht. In der Statistik über ausreisepflichtige Menschen seien überdies EU-Bürger erfasst, die gar nicht ausreisen müssten. Solche falschen Zuordnungen führten aber "zu einer verzerrten Debatte über den Umgang mit Ausreisepflichtigen", heißt es in der Analyse.

Weise war bis Ende 2016 offiziell Chef des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) und zudem Chef der Bundesagentur für Arbeit.