SPD-Vize Schäfer-Gümbel "Die Kanzlerin sollte uns die Inszenierung einiger Herren ersparen"

SPIEGEL ONLINE: Seit vier Wochen regiert die Große Koalition, die Debatte bestimmen zwei Unionsminister: Jens Spahn und Horst Seehofer. Gerät die SPD wieder mal ins Abseits?

Schäfer-Gümbel: Den Eindruck habe ich nicht. Spahn und Seehofer führen einen Selbstinszenierungswettbewerb. Wir gehen auf Provokationen nicht ein, und das ist gut so. Es gibt viel zu tun, die Koalition muss nun umsetzen - und da sind Spahn und Seehofer direkt gefragt.

SPIEGEL ONLINE: Was meinen Sie?

Schäfer-Gümbel: Das "Sofortprogramm Pflege" heißt im Koalitionsvertrag so, weil es sofort umgesetzt werden soll. Um schnelle Verbesserungen in der Pflege muss sich Herr Spahn kümmern, nicht um Schlagzeilen. Horst Seehofer ist für bezahlbares Wohnen zuständig, auch da gibt es akuten Handlungsbedarf. Die Priorität der SPD-Minister ist die Arbeit an den konkreten Themen, die Kanzlerin sollte bei der Klausur im Schloss Meseberg dafür sorgen, dass das für die gesamte Regierung gilt. Und uns die Inszenierung einiger Herren ersparen.

Zur Person DPA Thorsten Schäfer-Gümbel, 48, wurde in Oberstdorf (Bayern) geboren. Er wuchs im hessischen Gießen auf. Dort studierte er Agrar- und Politikwissenschaften. Seit 2009 ist er Parteichef der Hessen-SPD und Fraktionsvorsitzender im Landtag. 2013 wurde er zum stellvertretenden Bundesvorsitzenden gewählt. Schäfer-Gümbel ist verheiratet und lebt mit seiner Familie im Kreis Gießen.

SPIEGEL ONLINE: Die SPD will sich in der GroKo diesmal stärker profilieren. Bislang ist davon nicht viel zu sehen.

Schäfer-Gümbel: Wir profilieren uns über Inhalte. Wir müssen den Arbeitsmarkt, das Bildungswesen, den Sozialstaat fit machen für das nächste Jahrzehnt, das Thema lautet Digitalisierung.

SPIEGEL ONLINE: Die wird nun seit Jahren von allen Parteien diskutiert, ohne dass es die Öffentlichkeit groß bewegt. Warum sollte sich das ändern?

Schäfer-Gümbel: Die meisten denken bei Digitalisierung nur an den Breitbandausbau. Der ist notwendig, aber nicht alles. Die Kernfrage ist: Wie wird aus dem technologischen Fortschritt Wohlstand für alle? Was sagen wir einer 45-Jährigen, deren Arbeitsplatz es in dieser Form in fünf Jahren nicht mehr gibt? Ich schlage in meinem Buch "Die sozialdigitale Revolution" zum Beispiel ein Chancenkonto vor.

SPIEGEL ONLINE: Diese Idee tauchte schon im Bundestagswahlkampf auf, fand aber keinen großen Widerhall.

Schäfer-Gümbel: Andrea Nahles hat das Chancenkonto zuerst ins Spiel gebracht, da hatten viele die Tragweite der Idee noch nicht verstanden. Aber Qualifizierung ist der Schlüssel zum Erfolg in einer Arbeitswelt, die sich stark verändert. Jeder Erwachsene soll ein fiktives Budget von bis zu 20.000 Euro bekommen. Das Geld kann dann im Laufe des Berufslebens etwa für Weiterbildungen oder eine Unternehmensgründung genutzt werden.

SPIEGEL ONLINE: In der Partei gibt es immer noch großen Unmut über Hartz IV. Dieses Trauma, das Leiden an der Agenda-Politik, überwinden Sie doch nicht mit Geld für Weiterbildungen.

Schäfer-Gümbel: Es geht um einen modernen Sozialstaat. Da ist das Chancenkonto ein Baustein. Hartz IV war 2003, 2007 kam das iPhone, WhatsApp 2009, die Welt verändert sich. Die SPD muss Antworten entwickeln, wie der Sozialstaat auch im Jahr 2025, 2030 noch Sicherheit im Wandel geben kann.

SPIEGEL ONLINE: Wie stehen Sie zu den Konzepten des solidarischen oder bedingungslosen Grundeinkommens?

Schäfer-Gümbel: Das solidarische Grundeinkommen von Michael Müller unterstütze ich ausdrücklich. Ein öffentlich geförderter Arbeitsmarkt steht auch im Koalitionsvertrag. Mit dem bedingungslosen Grundeinkommen kann ich dagegen nichts anfangen. Für die SPD ist Arbeit mehr als nur Einkommenssicherung. Arbeit stiftet Identität und Würde.

SPIEGEL ONLINE: In zwei Wochen will die SPD eine neue Parteivorsitzende wählen. Simone Lange tritt gegen Andrea Nahles an. Was halten Sie von ihrer Kandidatur?

Schäfer-Gümbel: Es ist das Recht von 458.000 Mitgliedern, sich um den Parteivorsitz zu bewerben. Ich halte allerdings Andrea Nahles für die richtige Kandidatin.

SPIEGEL ONLINE: Simone Lange klagt, sie werde von der Parteispitze ignoriert.

Schäfer-Gümbel: Andrea Nahles wollte mit ihr einen Kaffee trinken, Simone Lange hatte keine Zeit. Aber egal, der Parteitag muss entscheiden, ich bin da klar.

SPIEGEL ONLINE: Fürchten Sie, dass die GroKo-Gegner sich hinter Lange versammeln könnten und damit Nahles ein schlechtes Ergebnis bescheren?

Schäfer-Gümbel: Ich glaube das nicht. Mein Eindruck ist: Viele Kritiker der Regierungsbeteiligung unterstützen Nahles' Kandidatur.

SPIEGEL ONLINE: In Oktober wählt Hessen einen neuen Landtag. Es ist Ihr dritter Versuch, Ministerpräsident zu werden.

Schäfer-Gümbel: Das erste Mal zählt ja kaum (lacht).

SPIEGEL ONLINE: Weil Sie 2008/2009 nach dem Debakel um Andrea Ypsilantis gescheitertes Linksbündnis kurzfristig einspringen mussten?

Schäfer-Gümbel: Ja. Aber Sie haben recht, formal ist es das dritte Mal.

SPIEGEL ONLINE: Was ist diesmal anders?

Schäfer-Gümbel: Ich fühle mich so gut vorbereitet, die Regierung anzuführen, wie nie. Mein Eindruck ist: Nach 19 Jahren CDU-Regierung ist der Lack ab. Warum sollte die CDU jetzt hinbekommen, was seit 19 Jahren schiefläuft? Das gilt vor allem für das Thema bezahlbares Wohnen und die Mobilität in den Städten und auf dem Land.

SPIEGEL ONLINE: Den Umfragen zufolge kämen derzeit weder Schwarz-Grün noch Rot-Grün auf eine Mehrheit. Können Sie sich vorstellen, als Juniorpartner der CDU in eine Große Koalition zu gehen?

Schäfer-Gümbel: Wer in der Sache wirklich etwas verändern will, muss etwas anderes anstreben als die GroKo. Die Wählerinnen und Wähler in Hessen müssen vor allem über die Frage entscheiden, ob die CDU das Land führen soll oder die SPD. Aber ich schließe nichts aus - außer einer Zusammenarbeit mit der AfD.

