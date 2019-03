Thorsten Schäfer-Gümbel Rückzug auf Raten

Er wollte den Zeitpunkt selbst bestimmen: Um 15.30 Uhr an diesem Dienstag betritt Thorsten Schäfer-Gümbel den Raum 307 W des hessischen Landtags, setzt sich vor eine blaue Wand mit der Aufschrift "Landespressekonferenz Hessen" und verkündet seinen Rückzug auf Raten.

Ab 1. Oktober will er Arbeitsdirektor und Vorstandsmitglied der staatlichen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit werden und bis dahin sukzessive alle Ämter in Partei und Landtagsfraktion aufgeben. Die Entscheidung habe er schon vor einem Jahr getroffen, sagt TSG, wie ihn seine Parteifreunde nennen.

Dreimal war er seit 2009 als Spitzenkandidat zur Landtagswahl in Hessen angetreten. Vor dem letzten Wahlgang im vergangenen Oktober sei ihm klar gewesen, dass es keinen vierten Anlauf geben würde, falls er nicht gewählt werde. Und so ist es gekommen: Die SPD landete 2018 in Hessen bei äußerst bescheidenen 20 Prozent und sogar noch knapp hinter den Grünen auf dem dritten Platz.

Als Wahlkämpfer war Schäfer-Gümbel somit endgültig gescheitert. Aber dass es trotz des miserablen Ergebnisses fünf Monate lang ruhig blieb in der Partei und der 49-Jährige seinen Rückzug selbst bestimmt und ohne laut hörbares Grummeln seiner Parteifreunde organisieren konnte, spricht immerhin dafür, dass er zumindest als Parteichef keine ganz schlechte Arbeit abgeliefert hat. Die ehemals tief zerstrittene Hessen-SPD, die sich unter ihrer früheren Vorsitzenden Andrea Ypsilanti 2008 im Richtungskampf noch völlig zerlegt hatte, kann also auch Disziplin.

Debatte über die Nachfolge

Nun suchen die Genossen ihre Chance in einer Neuaufstellung. Viele in der hessischen SPD hoffen, dass die derzeitige Generalsekretärin Nancy Faeser das neue Gesicht des Landesverbandes wird. Die 48-jährige Juristin hat neben ihren politischen Ämtern einige Jahre lang in einer renommierten Frankfurter Anwaltskanzlei gearbeitet und sich gleichzeitig im Wiesbadener Landtag den Ruf einer klugen und pragmatischen Innenpolitikerin erarbeitet. Im Unterschied zu Schäfer-Gümbel, der in der SPD parteiintern als überzeugter Anhänger rot-grüner Koalitionen und Parteilinker galt, ließ Faeser stets auch Sympathien für einen sozialliberalen Kurs erkennen. Das mag nicht jeder in der traditionell eher linken Hessen-SPD.

REUTERS Nancy Faeser, Schäfer-Gümbel

Aber was die Genossen nach den dunklen Zeiten der Zerstrittenheit durchaus schätzen, ist Loyalität. Nach der SPD-Wahlschlappe bei der Landtagswahl im vergangenen Jahr widerstand Faeser jedem Versuch, sich öffentlich als TSG-Nachfolgerin ins Gespräch zu bringen. Stattdessen hielt sie sich in der zweiten Reihe, arbeitete in Untersuchungsausschüssen und registrierte unaufgeregt, dass sie von Genossen in Hessen und auf Bundesebene nicht nur für Spitzenfunktionen in Wiesbaden gehandelt wird, sondern auch schon als Nachfolgerin von Justizministerin Katarina Barley ins Gespräch gebracht wurde.

Treuer Parteisoldat

Schäfer-Gümbel äußert sich bisher nur indirekt zur Debatte über seine Nachfolge, gilt aber als Förderer Faesers. In den vergangenen Wochen wurde in Parteikreisen darüber diskutiert, ob nicht auch der Nordhesse Michael Roth für den Parteivorsitz infrage komme, er ist derzeit Staatsminister im Auswärtigen Amt. Roth könne den Parteijob von Berlin aus machen, während Faeser in Wiesbaden die Fraktion führe, so die Überlegung.

Von diesem Modell hält Schäfer-Gümbel allerdings nichts. Die Entscheidung würden natürlich in den jeweiligen Gremien getroffen, sagt er. Aber es sei "keine Überraschung", dass er es für eine bessere Lösung halte, wenn Fraktions- und Landesvorsitz in einer Hand blieben, so TSG. Das kann wohl als eine deutliche Empfehlung für Faeser verstanden werden.

Für die Wählerschaft wäre Faeser, obgleich sie schon seit 2003 im Landtag sitzt und als Vizefraktionschefin dort seit vielen Jahren Schäfer-Gümbel den Rücken freihält, ein frisches Gesicht. Und auch ein guter Kontrast zum amtierenden, mitunter recht behäbig wirkenden CDU-Ministerpräsidenten Volker Bouffier.

Unangenehme Entscheidungen sind noch zu fällen

Zudem könnte sie gute Startbedingungen bekommen, denn Schäfer-Gümbel will seiner Nachfolgern oder seinem Nachfolger noch einige Brocken aus dem Weg räumen, bevor er Anfang Oktober seinen neuen Job antritt: Die mitunter lähmende organisatorische Spaltung der Hessen-SPD in die beiden mächtigen Bezirke Nord und Süd soll beispielsweise weitgehend überwunden werden, auch inhaltlich werde die Partei ein schärferes Profil brauchen, sagt der scheidende Parteichef.

Außerdem sind noch unbequeme Personalentscheidungen zu treffen in Partei und Fraktion, die nach dem dürftigen Wahlergebnis aus dem vergangenen Jahr mit spürbar weniger Geld auskommen müssen. Auch das will Schäfer-Gümbel noch übernehmen.

Ein Charismatiker sei er nie gewesen, sagen Landespolitiker, die TSG schon lange kennen - aber immer ein treuer Parteisoldat. Wenn er nun den Wechsel zu seiner Nachfolge gut hinbekommt, wäre es eine gute Nachricht für die hessische SPD.