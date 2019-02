Thüringen SPD verzichtet auf eigenen Kandidaten für  Landtagswahlkampf

In Thüringen stehen 2019 Landtagswahlen an - und die SPD tritt ohne eigenen Kandidaten für den Posten des Regierungschefs an. Ausgehend von dem Wahlergebnis von rund zwölf Prozent bei der Wahl 2014 sei eine solche Kandidatur für die Wähler nicht verständlich, sagte SPD-Spitzenkandidat und Landesparteichef Wolfgang Tiefensee in Erfurt.

"Aber wir werden Schritt für Schritt wieder Terrain gutmachen", sagte Tiefensee. Ziel sei es, ein deutlich besseres Ergebnis zu holen als vor fünf Jahren. Man strebe eine Fortsetzung der rot-rot-grünen Koalitionsregierung an.

"Die SPD will wieder Regierungsverantwortung übernehmen", sagte der Sozialdemokrat. Tiefensee war von 2005 bis 2009 Bundesverkehrsminister. Von 2009 bis 2014 saß er für die SPD im Bundestag.

Thüringen wählt am 27. Oktober einen neuen Landtag. Seit 2014 wird das Land vom Linken-Politiker Bodo Ramelow regiert. In Brandenburg und Sachsen wird am 1. September gewählt. Die SPD will mit einer Ost-Offensive um Stimmen in den Bundesländern kämpfen. (Mehr dazu lesen Sie hier.)