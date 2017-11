Studie Jeder zweite Thüringer fühlt sich ungerecht behandelt

Hohe Zufriedenheit mit dem Lebensstandard auf der einen Seite, das Gefühl der Benachteiligung auf der anderen Seite: Trotz einer hohen persönlichen Zufriedenheit von 93 Prozent fühlt sich mehr als die Hälfte der befragten Thüringer ungerecht behandelt (53 Prozent). Das geht aus dem "Thüringen-Monitor 2017" hervor, der in Erfurt veröffentlicht wurde.

Die Studie, die seit dem Jahr 2000 von der Universität Jena im Auftrag der Thüringer Staatskanzlei erstellt wird, analysiert soziale Lagen und politische Einstellungen in dem Bundesland.

Das Gefühl, benachteiligt zu werden, entsteht demnach vor allem durch Vergleiche mit Westdeutschen:

In der diesjährigen Umfrage gaben 37 Prozent der befragten Thüringer an, individuell als Ostdeutscher benachteiligt zu sein.

zu sein. 49 Prozent fühlten sich kollektiv als Ostdeutsche benachteiligt.

Es seien gerade solche Empfindungen, die "soziale Ressentiments, Abwertung von Minderheiten und Rechtsextremismus begünstigen", schreiben die Jenaer Forscher.

Die Verbreitung rechtsextremer Einstellungen

in Thüringen ist demnach 2017 im Vergleich zum Vorjahr leicht von 16 Prozent auf 19 Prozent gestiegen. Deutlicher zugenommen haben die Ressentiments gegenüber Asylsuchenden und Fremden. 83 Prozent fordern mehr Härte bei der Prüfung von Asylanträgen, im vergangenen Jahr waren es noch 73 Prozent gewesen.

Massive Eliten und Demokratiekritik

Die Umfrage durchzieht demnach eine Reihe von Ambivalenzen, also das Neben- und Miteinander gegensätzlicher Bewertungen und Gefühle. So stieg die Zufriedenheit mit der "Demokratie, so wie sie in Deutschland funktioniert", deutlich von 47 Prozent im Jahr 2015 auf 65 Prozent im Jahr 2017 und damit auf einen Spitzenwert. Auch das Vertrauen in Institutionen wie Landes- und Bundesregierung sowie Polizei ist höher.

Gleichzeitig gibt es eine massive Eliten- und Demokratiekritik. So stimmen mehr als zwei Drittel (69 Prozent) der Befragten der Aussage zu, dass "in unserer Demokratie die Anliegen der Menschen nicht mehr wirksam vertreten" werden. 74 Prozent meinen, dass "die Parteien nur die Stimmen der Wähler" wollen.

Nach Ansicht der Studienautoren offenbart sich hier ein Denken, das sich den Erwartungen von Wissenschaft und Politik an Geschlossenheit und Widerspruchsfreiheit widersetzt, aber doch einer eigenen Logik folge. Während sich etwa die Demokratiezufriedenheit auf eine positive Bewertung der Ergebnisse politischen Handelns beziehen lasse, richte sich die Demokratiekritik auf eine wahrgenommene Abgehobenheit und Selbstbezogenheit der Eliten. Befragt wurden im Mai und Juni mehr als tausend Thüringer.