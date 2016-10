Terrorverdacht Polizei führt Razzien in Thüringen durch

Die Polizei in Thüringen führt derzeit mehrere Razzien durch. Offenbar gibt es einen Terrorverdacht. Das berichten der MDR und die "Bild"-Zeitung. Dem Sender zufolge gibt es Einsätze in Suhl-Nord, in Schmalkalden, in Hildburghausen und im Jenaer Stadtteil Lobeda.

Laut MDR sind an dem Einsatz Spezialeinsatzkommandos, 15 Fahrzeuge und ein Sprengstoffhund beteiligt.

