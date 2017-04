SPD-Frau geht zur CDU Ramelows Koalition in Thüringen schrumpft

Die thüringische SPD-Landtagsabgeordnete Marion Rosin ist aus ihrer Partei ausgetreten. Sie wird sich der CDU-Fraktion anschließen. In einem Schreiben begründet die Frau des früheren SPD-Landesvorsitzenden Richard Dewes ihren Schritt damit, dass die rot-rot-grüne Koalition durch "die dogmatisch-ideologischen Führungskader der Linken" und deren zentralistische Tendenzen geprägt werde.

Das gelte vor allem für die Bildungspolitik. Auch die SPD könne oder wolle sich dem leider nicht entziehen, schreibt Rosin. Sie wolle diese Fehlentwicklungen nicht länger mittragen.

Damit schrumpft die Mehrheit von Ministerpräsident Bodo Ramelows Linken, Sozialdemokraten und Grünen im Erfurter Parlament auf eine Stimme. Die Koalition hat nur noch eine Mehrheit, weil die SPD vor einem Jahr den ehemaligen AfD-Abgeordneten Oskar Helmerich in ihre Fraktion aufgenommen hatte. Das hatte zu Debatten innerhalb der Partei geführt. Helmerich war am Aufbau der AfD in Thüringen beteiligt.

Der thüringische CDU-Partei- und Fraktionschef Mike Mohring sagte, die Linkskoalition habe keine Legitimation durch eigene Mandate mehr. "Die Mehrheit von Rot-Rot-Grün wird nur noch durch einen Abgeordneten gesichert, der auf Platz zwei der AfD-Landesliste gleich hinter Björn Höcke in den Landtag eingezogen ist", sagte Mohring. "Also gewiss nicht, um eine von der Linken geführte Regierung zu stützen."