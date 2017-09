Nach tödlichem Absturz in Mali "Tiger"-Helikopter dürfen wieder fliegen

Nach dem tödlichen Crash eines "Tiger"-Kampfhubschraubers sind die Ursachen weiter unklar. Trotzdem hat die Bundeswehr das generelle Flugverbot für die anderen Helikopter des gleichen Typs wieder freigegeben, sie verhängte aber Auflagen für das Fliegen mit dem Auto-Piloten. Am Freitag unterrichtete das Verteidigungsministerium den Bundestag über die Entscheidung.

Der "Tiger" war Ende Juli bei einem durch den Auto-Piloten gesteuerten Flug zu einem Einsatz in Mali rund 80 Kilometer von Gao urplötzlich nach vorne gekippt und mit voller Geschwindigkeit aus 500 Metern Höhe zu Boden gerast. Die beiden Piloten hatten keine Überlebenschance.

In dem Schreiben berichtet das Ministerium nun, dass die Untersuchungen an dem völlig ausgebrannten Wrack keinerlei Hinweise auf einen Materialfehler an den wesentlichen Bauteilen wie dem Getriebe und dem Rotor ergeben hätten. Deswegen sei ein solcher Materialfehler als Unfallursache auszuschließen.

Allerdings ergab die Auswertung der Flugdaten des "Tiger"-Helikopters ungewöhnliche Abweichungen im Vergleich zu den anderen Helikoptern des gleichen Typs. Offenbar hatte der Auto-Pilot die Rotoren zum Erreichen der eingestellten Geschwindigkeit von etwa 250 Stundenkilometern anders als normal angestellt.

Bei Helikoptern ist der Anstellwinkel der Rotorblätter entscheidend für die Geschwindigkeit des Fluggeräts. Sind die Blätter steiler angestellt, muss das Triebwerk des Fliegers mehr Leistung aufbringen, um den Helikopter nach vorne zu drücken. Fliegt die Crew mit Auto-Pilot, werden all diese Einstellung automatisch ausgeführt.

Fehler beim Auto-Piloten?

Auch wenn das Schreiben offenlässt, ob die Abweichungen der Werte letztlich die Unfallursache war, deutet immer mehr auf einen Fehler des Auto-Piloten des abgestürzten "Tiger" hin. Deswegen erließ die Bundeswehr Einschränkungen bei Geschwindigkeit, Gewicht und der Nutzung des Autopiloten.

Das Ministerium betonte, dass die Recherchen zur Unfall-Ursache nicht abgeschlossen seien. Die Auflagen aber schlössen "ein breites Spektrum an möglichen Unfallursachen" für den weiteren Flugbetrieb aus, deswegen sei die Wiederaufnahme gerechtfertigt. Der Inspekteur des Heers stimmte der Empfehlung zu.

Der Hersteller Airbus Helicopters hatte bereits vor einigen Wochen eine Sicherheitsempfehlung an alle Kunden herausgegeben. Darin wurde geraten, dass die "Tiger" besonders bei thermischen Turbulenzen nur eingeschränkt im Auto-Pilot-Modus geflogen werden sollten und die Piloten die Hände stets am Steuerknüppel haben müssten.

Die Bundeswehr indes hatte thermische Turbulenzen als Unfall-Ursache angezweifelt. So hatte die Crew eines zweiten Helikopters, der unmittelbar hinter der Unglücksmaschine flog, keinerlei Turbulenzen bemerkt. Zudem sind starke thermische Effekte in Mali wegen der Geographie am Boden eher selten.

Die Bundeswehr unterstützt mit den "Tiger"-Kampfhelikoptern in Mali die Uno-Mission Minusma. In der Wüstenstadt Gao sind rund 850 deutsche Soldaten als Teil der Blauhelm-Mission stationiert, die die Einhaltung des Friedensabkommens zwischen Regierung und Rebellen überwacht. Die "Tiger" sollen bei möglichen Angriffen auf die Truppe eingreifen.

Durch das Flugverbot für alle "Tiger" stand die Truppe erheblich unter Druck, da die Maschinen regelmäßig geflogen werden müssen. Auch die Piloten brauchen zur Ausbildung ein bestimmtes Kontingent an Flugstunden. Auch Australien, das den "Tiger" einsetzt, drängte auf eine Wiederaufnahme des Flugbetriebs.

Ob die genaue Ursache des Crashs in Mali je aufgeklärt werden kann, will im Ministerium niemand versprechen. "Die Untersuchungen hinsichtlich möglicher Ursachenbereiche werden weiterhin ergebnisoffen gefuhrt", heißt es am Ende der Unterrichtung für den Bundestag. Für die Piloten, die nun wieder fliegen sollen, dürfte das nicht beruhigend sein.