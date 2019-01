Transparency International hat in seinem jährlichen Bericht ein anhaltendes Versagen der meisten Länder der Welt im Kampf gegen Korruption festgestellt. Dem Bericht zufolge tragen sie damit zu einer "weltweiten Krise der Demokratie" bei.

Der Bericht basiert auf zahlreichen Umfragen und Bewertungen von Experten. 180 Länder und Territorien wurden bewertet. In dem Ranking von 0 bis 100 gilt: je höher der Wert, desto weniger Korruption.

Korruptionsindex 2018

Das Ergebnis: Mehr als zwei Drittel der untersuchten Länder kommen auf einen Wert, der unter 50 liegt. Es ergibt sich ein Durchschnitt von 43. Ein großes Problem: Eine klare Verbesserung der Situation ist mit Blick auf die Entwicklung in den vergangenen Jahren in vielen Ländern nicht zu sehen. Nur 20 Länder haben ihren Wert seit 2012 ernsthaft verbessert, unter anderem in Guyana (+9 seit 2012), Argentinien (+8 seit 2015), der Elfenbeinküste (+8 seit 2013). Auf der anderen Seite sank der Wert allerdings bei 16 Nationen deutlich, darunter Ungarn (-9 seit 2012), die Türkei (-9 seit 2013) und Mexiko (-7 seit 2013).

Dänemark auf Platz eins, Deutschland auf Rang elf

Am besten schneidet Dänemark ab: Das skandinavische Land liegt mit einem Wert von 88 auf Rang eins. Es folgen Neuseeland (87), Finnland, Singapur, Schweden und die Schweiz (alle 85). Auf dem letzten Platz steht Somalia (10), noch hinter Syrien, dem Südsudan (beide 13), dem Jemen und Nordkorea (beide 14).

Deutschlands Wert hat sich im Vergleich zum Vorjahr leicht verschlechtert (von 81 auf 80), für eine Platzierung unter den obersten zehn Rängen reicht das erneut nicht. Die Bundesrepublik teilt sich den elften Platz mit dem Vereinten Königreich.

Die USA sind unterdessen gar aus den Top 20 herausgefallen - erstmals seit 2011: Der Wert der Vereinigten Staaten sank im Vergleich zum Vorjahr um vier Punkte auf 71.

Prekäre Lage in autokratischen Regimes

Insgesamt hängen die Ergebnisse meist stark von der politischen Lage ab. Laut der Untersuchungen gibt es "eine klare Verbindung" zwischen einer "gesunden Demokratie" und einem "erfolgreichen Kampf gegen Korruption im öffentlichen Sektor", sagte Delia Ferreira Rubio, Vorsitzende von Transparency International.

DPA Delia Ferreira Rubio

Uneingeschränkte Demokratien kommen im Durchschnitt auf einen Wert von 75, unvollständige Demokratien nur auf einen durchschnittlichen Wert von 49. Bei Hybridregimen (35), die autokratische Tendenzen zeigen, und autokratischen Regimes (30) ist die Lage besonders prekär.

"Es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass Korruption da wächst, wo die demokratischen Grundlagen schwach sind - so wie wir es in vielen Ländern gesehen haben, wo undemokratische und populistische Politiker das zu ihrem Vorteil nutzen können", sagte Rubio weiter.

Der Bericht befasst sich auch mit verschiedenen Regionen der Welt genauer: Westeuropa und die EU werden in dem Bericht als ein Gebiet zusammengefasst. Dieses schneidet mit einem Durchschnittswert von 66 am besten ab. Die afrikanische Region südlich der Sahara hingegen kommt durchschnittlich nur auf 32.