TTIP: SPD wirft Kanzlerin mangelnde Ehrlichkeit vor

Das TTIP-Freihandelsabkommen der EU mit den USA steht auf der Kippe - und entwickelt sich zum Dauerstreitthema der Großen Koalition. SPD-Generalsekretärin Katarina Barley warf der Union vor, Tatsachen auszublenden. Bundeskanzlerin Angela Merkel habe TTIP von Anfang an nicht ehrlich und kritisch genug behandelt.

"Ein schlechtes Abkommen nützt niemanden", sagte Barley SPIEGEL ONLINE. "Die Union muss sich bei TTIP endlich für die Verteidigung europäischer und deutscher Interessen einsetzen".

Die SPD sei "die einzige Partei, die sich ernsthaft mit den Vor- und Nachteilen von TTIP auseinandergesetzt hat. Die CDU und Bundeskanzlerin Merkel haben diese Ehrlichkeit immer vermissen lassen und TTIP von Anfang an kritiklos unterstützt", so Barley weiter.

Auf Unionsseite hält man bislang am europäisch-amerikanischen Freihandelsabkommen fest. Kanzlerin Merkel (CDU) betonte am Donnerstag, sie halte den Abgesang auf den Handelspakt für verfrüht.

Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) hatte das Verhalten von Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel als "Enttäuschung" bezeichnet. Der Vizekanzler hatte behauptet, TTIP werde nicht kommen - und damit für reichlich Aufregung gesorgt.

Immer mehr TTIP-Gegner in der EU

Barley verteidigte Gabriel nun: "Die Union würde offenbar jedem Freihandelsabkommen kritiklos zustimmen. Volker Kauder leidet unter Realitätsverweigerung, wenn er weiterhin bedingungslos an TTIP festhält. Die Gespräche mit den USA sind vollkommen festgefahren und de facto gescheitert", sagte die SPD-Generalsekretärin.

Die TTIP-Lage ist verworren. Die Verhandlungen mit den USA laufen seit drei Jahren, zuletzt gerieten sie ins Stocken. Kritiker sehen bei zentralen Streitfragen wie Agrarzöllen, Schiedsgerichten oder öffentlichen Ausschreibungen seit Monaten keine Bewegung auf US-Seite. In den USA ist man hingegen irritiert über die Front der Ablehnung aus Europa. Der US-Handelsbeauftragte Michael Froman kritisierte auf SPIEGEL ONLINE Vizekanzler Gabriel scharf.

Auf europäischer Ebene wächst die Ablehnung des TTIP-Abkommens. Neben Frankreich fordert auch Österreich einen Stopp der Gespräche. Der sozialdemokratische Bundeskanzler Christian Kern verlangt zudem Nachbesserungen bei Ceta, dem Freihandelsabkommen mit Kanada.

Am 19. September will die SPD auf einem Konvent entscheiden, wie sie mit Ceta umgehen will. Die Abstimmung gilt auch als Test, ob Gabriel in seiner Partei noch über genügend Rückhalt verfügt.