Nazivergleiche von Erdogan Merkel droht der Türkei - zumindest indirekt

Kanzlerin Angela Merkel hat sich im Streit mit der türkischen Regierung bisher persönlich weitestgehend zurückgehalten. Wann immer neue Attacken aus Ankara kamen, schickte Merkel ihre Sprecher vor. Doch nach den Nazivorwürfen von Präsident Recep Tayyip Erdogan gegen sie selbst hat Merkel nun eigenhändig der Türkei gedroht; zumindest indirekt.

"Wir werden nicht zulassen, dass der Zweck die Mittel immer wieder heiligt und jedes Tabu fällt", sagte Merkel. Sie verwies auf eine wenige Tage alte Verbalnote des Auswärtigen Amts. Darin habe die Bundesregierung unmissverständlich mitgeteilt, dass Auftritte türkischer Politiker in Deutschland nur stattfinden könnten, wenn sie auf der Grundlage der Prinzipien des Grundgesetzes erfolgen.

"Andernfalls, so formuliert die Verbalnote, behält sich die Bundesregierung vor, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich einer Überprüfung der mit dieser Note erteilten Genehmigung", fügte die Kanzlerin hinzu.

Erdogan hatte Merkel am Sonntag erstmals persönlich Nazimethoden vorgeworfen. "Du wendest auch gerade Nazimethoden an", hatte er gesagt. Am 16. April sollen die Türken über eine umstrittene Verfassungsreform abstimmen, durch die die Kompetenzen des Präsidenten massiv ausgeweitet werden sollen.

Merkel lässt mit ihrer Aussage Raum für Interpretationen. Die "Genehmigung" in der Verbalnote bezieht sich auf zwei Dinge:

Die Wahlkampfauftritte von türkischen Politikern in Deutschland und

die Möglichkeit, dass türkische Staatsbürger Mitte April in Deutschland an dem Verfassungsreferendum teilnehmen können.

Im Umkehrschluss könnte Merkel damit also ebenfalls zwei Dinge indirekt androhen: ein Einreiseverbot für türkische Politiker oder sogar die Absage des kompletten Referendums in Deutschland.

Letzteres wäre ein harter Schlag für Erdogan. Es ist keinesfalls sicher, dass er das Referendum gewinnt, und er hofft daher auf die Jastimmen von Türken in Deutschland. Diese Variante scheint jedoch eher unwahrscheinlich, da die Bundesregierung bisher eher auf Deeskalation gesetzt hatte

Zuvor hatte bereits der Sprecher des Auswärtigen Amts gewarnt. "Wenn der Bogen überspannt ist, dann ist der Bogen überspannt, und dann wird es auch Reaktionen der Bundesregierung darauf geben", sagte der Sprecher. Die deutsche Regierung zahle es der Türkei aber ganz bewusst nicht mit gleicher Münze heim, denn man wolle dem türkischen Präsidenten Erdogan nicht "auf den Leim gehen".

CDU-Vize Julia Klöckner forderte, Zahlungen der EU an die Türkei zu streichen. Sie bezog sich dabei auf sogenannte Heranführungshilfen. Diese seien für den "Ausbau und die Stabilisierung der Demokratie" gedacht, sagte Klöckner im NDR. "Das Geld soll nicht genutzt werden zur Aushöhlung der Demokratie."

Der stellvertretende türkische Premierminister Numan Kurtulmus hat derweil Äußerungen des Chefs des Bundesnachrichtendienstes Bruno Kahl im SPIEGEL zurückgewiesen, wonach der Prediger Fethullah Gülen nicht hinter dem Putschversuch in der Türkei steckt. Solche Äußerungen seien inakzeptabel.