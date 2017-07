Deutsch-türkische Beziehungen Urlaubsabbruch

Sigmar Gabriel ist samt Familie an der Nordsee, doch die deutsch-türkischen Beziehungen haben in diesen Tagen Vorrang. Am Donnerstag wird deshalb der SPD-Politiker sich im Auswärtigen Amt mit seinen Mitarbeitern beraten, wie auf die jüngsten Vorkommnisse in der Türkei reagiert werden kann.

Es kommt nicht oft vor, dass ein deutscher Außenminister seinen Urlaub unterbricht. Doch Gabriel will ein Zeichen setzen. Nur welches? Den türkischen Botschafter ließ er am Mittwochvormittag zu einem einstündigen Gespräch in das Auswärtige Amt zitieren, seine Beamten protestierten gegen die jüngst verhängte Untersuchungshaft gegen den deutschen Staatsbürger Peter Steudtner und fünf weitere Menschenrechtsaktivisten. Der Fall des 45-Jährigen Steudtner, den der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in die Nähe der Putschisten rückte, ist ein weiterer Tiefpunkt in den Beziehungen beider Länder.

Nun fragen sie sich einmal mehr in Berlin, wie tief es noch gehen kann. Zuletzt düpierte die Türkei die Bundesregierung mit ihrer Entscheidung, eine Delegation des Bundestags nicht auf den Nato-Stützpunkt in Konya zu lassen, wo die deutsche Bundeswehr einen Teil der Awacs-Mannschaften bei der Luftraumüberwachung über Syrien, Bulgarien und Rumänien stellen. Offiziell soll der Besuch nun zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden.

REUTERS Erdogan und Merkel auf dem G20-Gipfel in Hamburg

Gabriel hatte zwar theoretisch einkalkuliert, dass die Türkei bei einen Nato-Besuch deutscher Bundestagsabgeordneter möglicherweise die nötigen Überflugrechte versagen könnte. Dass Erdogan aber im Falle Konya tatsächlich die deutsch-türkischen Beziehungen auf die Probe stellen würde, kam für das Auswärtige Amt dann doch überraschend. Noch beim Treffen Gabriels Anfang Juni bei Erdogan hatte die türkische Seite den Eindruck erweckt, als sei der Besuch in Konya kein Problem.

Rhetorische Aufrüstung - aber sonst?

Rhetorisch hat die Bundesregierung zwar aufgerüstet. "Wenn die Türkei fest entschlossen ist, den Weg zu gehen gen Osten, alle Brücken abzubrechen, werden wir das nicht verhindern können", sagte etwa Außenamtssprecher Martin Schäfer. Doch abseits starker Worte bleibt Berlin wenig Spielraum, um Druck auf Ankara auszuüben.

Welche Mittel bleiben der Regierung überhaupt?

Spekuliert wird in Koalitionskreisen, das Auswärtige Amt könnte seine bislang geltenden Sicherheits- und Reisehinweise verschärfen - hin zu einer "Reisewarnung", wie sie etwa gegenüber dem Irak gilt, wo Bombenterror und Krieg herrschen. Auf Nachfrage erklärte Außenamtssprecher Schäfer in der Bundespressekonferenz, ein solcher Schritt wolle gut überlegt sein. Ob es dazu wirklich kommt - das blieb offen.

Eine Reisewarnung wäre zumindest ein deutlicheres Zeichen, aber wäre sie auch hilfreich? Die Tourismusindustrie - deutsche und türkische Reiseanbieter gleichermaßen - würde sie womöglich empfindlich treffen, die rückläufigen Besucherzahlen könnten noch weiter einbrechen.

CDU-Politiker und Ex-Minister Rühe will Wirtschaftssanktionen

Und ansonsten? Der frühere Verteidigungsminister Volker Rühe (CDU) forderte jetzt Kanzlerin Angela Merkel auf, ein Ende der EU-Beitrittsgespräche und sogar über Wirtschaftsanktionen ins Auge zu fassen. "Wir müssen jetzt ein klares Stoppschild errichten, und da ist auch die Kanzlerin gefordert", sagte er im "Deutschlandfunk". Rühes Vorstoß ist insofern bemerkenswert, weil er jahrelang zur Minderheit in der CDU gehörte, die sich eine Vollmitgliedschaft der Türkei in der EU vorstellen konnten. Nun ist auch er ernüchtert.

DPA Flüchtlinge kommen im März 2016 in einem Schlauchboot aus der Türkei auf der griechischen Insel Lesbos an.

Von Sanktionen kann in der Bundesregierung keine Rede sein. Stattdessen nimmt das Kanzleramt EU-Mittel ins Auge, die ohnehin schon seit Längerem in Rede stehen: Die sogenannten Vorbeitrittshilfen, von denen die Türkei von 2014 bis 2020 rund 4,45 Milliarden Euro erhält. Einige Programme, die damit finanziert wurden, sind bereits in der jüngeren Vergangenheit durch die EU-Kommission eingestellt worden, weil sie nicht die gewünschten Ergebnisse brachten.

Eine Prüfung ist ohnehin angedacht, bis zum Mai 2017 hatte die Türkei lediglich 186 Millionen erhalten. Mit Blick auf die Vorbereitungshilfen sagte nun Regierungssprecher Seibert, die Bewertung der EU-Kommission müsse "im Lichte der jüngsten Ereignisse" vorgenommen werden.

Merkel will nicht am Flüchtlingsabkommen rütteln

Erdogan dürfte das kaum beeindrucken. Das Kernelement der Beziehungen zur Türkei - das im März vergangenen Jahres in Kraft getretene Flüchtlingsabkommen mit der EU - will die Bundesregierung nicht antasten. Drei Milliarden bekommt Ankara von der EU für die Unterbringung und Projekte für Flüchtlinge, bis jetzt sind rund 811 Millionen ausgezahlt worden. Weitere drei Milliarden wurden der Türkei zugesagt.

Eine Neuauflage der Flüchtlingskrise vom Sommer 2015, die eine Million Flüchtlinge überwiegend nach Deutschland brachte, wollen weder SPD noch CDU/CSU, schon gar nicht im Bundestagswahlkampf. Das Abkommen, sagte Regierungssprecher Seibert, habe die "Situation für die Flüchtlinge und in der Ägäis dramatisch verbessert". Es sei "deswegen im Interesse Europas und der Türkei".