Bundeswehr in der Türkei Luftwaffe weist Abzugsforderung der CSU zurück

Als Reaktion auf die Spannungen zwischen der Türkei und mehreren europäischen Ländern, vor allem Deutschland und den Niederlanden, hat der CSU-Politiker Florian Hahn einen Abzug der Bundeswehr vom türkischen Stützpunkt Incirlik gefordert. Bei der Luftwaffe werden diese Äußerungen des Christsozialen, der seine Abzugsforderungen seit Monaten immer wieder vorbringt, mit einiger Verwunderung aufgenommen.

"Trotz der schwierigen politischen Großwetterlage zwischen Berlin und Ankara gibt es beim Einsatz in Incirlik und der Zusammenarbeit mit der türkischen Armee auf der Basis weiterhin keinerlei Probleme", hieß aus der Führung der Luftwaffe.

Ebenso existierten keine Hinweise, dass die Türken die deutschen Soldaten nicht ausreichend schützten könnten oder wollten, sagte ein Offizier dem SPIEGEL.

Genau mit dieser Argumentation hatte Hahn versucht, seinen Vorstoß zu untermauern. In der derzeitigen "aufgeheizten Atmosphäre" scheine es zunehmend unsicher, ob die türkische Regierung den Schutz der deutschen Soldaten in Incirlik "umfassend gewähren kann und will", sagte der außen- und sicherheitspolitische Sprecher der CSU-Landesgruppe der "Bild am Sonntag". Das sieht man bei der Truppe offenbar ein wenig anders.

Kurz nach dem versuchten Putsch im Juli 2016 hatte die türkische Armee den Partnern auf der Basis mitgeteilt, dass man die Einflugschneisen für die Militär-Jets nicht effizient kontrollieren könne. Als Sicherheitsmaßnahme wurden daraufhin die Flüge der deutschen Tornados für einige Tage eingestellt.

Streit gibt es allerdings hinter den Kulissen um die geplanten Millionen-Investitionen der Bundeswehr in Incirlik, da die Türken die nötigen Verträge nicht unterzeichnen. Die Luftwaffe will auf der Basis ein Flugfeld für die Tornados, feste Unterkünfte und einen mobilen Gefechtsstand errichten. Ankara fordert als Voraussetzung dafür direkten Zugang zu den deutschen Luftbildern von Syrien und dem Irak. Berlin lehnt dies kategorisch ab.

Erdogan vs. Deutschland/Erdogan vs. Niederlande

In den vergangenen Tagen hatten mehrere deutsche Kommunen Wahlkampfauftritte von türkischen Ministern abgesagt. In Ankara löste dies große Verärgerung aus, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan warf Deutschland "Nazi-Methoden" vor. Dies stieß in Berlin auf scharfen Protest. Die Bundesregierung will jedoch von ihrem Recht, Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland zu untersagen, keinen Gebrauch machen.

Aktuell streitet Ankara mit der niederländischen Regierung, die türkischen Ministern Auftritte verwehrt hat. Präsident Erdogan verwendete auch in diesem Fall Nazi-Vergleiche und sprach wüste Drohungen in Richtung der Niederlande aus.