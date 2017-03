Türkischer Wahlkampf in Deutschland Leicht entflammbar

Das passt doch nicht zusammen. Einerseits kritisiert die deutsche Bundesregierung die Inhaftierung des "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel, der sich wegen angeblicher Terrorpropaganda in türkischer Untersuchungshaft befindet, obwohl er nur seine Arbeit als Vertreter der freien Presse getan hat. Und andererseits dürfen türkische Minister, die in Deutschland doch nur vor wahlberechtigten Landsleuten ihre Unterstützung für die Einführung eines Präsidialsystems in der Türkei verkünden wollen, nicht auftreten. Wie kann man Meinungsfreiheit in der Türkei fordern und diese gleichzeitig türkischen Regierungsmitgliedern auf Deutschlandbesuch verweigern?

Die Antwort: Kann man nicht. Tut man aber auch nicht.

Tatsächlich sind die beiden Vorgänge kaum ernsthaft miteinander zu vergleichen. Sie ähneln sich zwar oberflächlich, weil sie beide mit Meinungsfreiheit zu tun haben. Die Sachverhalte und Folgen für die Betroffenen jedoch unterscheiden sich krass: Der Journalist Yücel sitzt, so schrieb er in seiner jüngsten Botschaft an die Außenwelt, in einer Einzelzelle, weil ihm Terrorpropaganda vorgeworfen wird. Der türkische Außenminister hingegen musste sich nach der brandschutzbedingten Verweigerung eines Auftritts in einem Saal in Hamburg-Wilhelmsburg lediglich eine andere Bühne suchen. Er hat sie ja auch gefunden.

Entfesselter Cheftürke im Wahlkampf

Schon allein (aber längst nicht nur) deshalb sind die aufgebracht vorgetragenen Nazi-Vergleiche des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan absurd. Sie sind, wenn man sich überhaupt die Mühe machen möchte, allein zu erklären mit dem Umstand, dass der entfesselte Cheftürke im Wahlkampf für sein Machtergreifungsreferendum offenbar meint, noch schriller auftrumpfen zu müssen als man das ohnehin von ihm gewohnt ist.

Aber selbst wenn man sich darauf einlassen möchte, die Inhaftierung von Andersdenkenden und die Verweigerung eines Auftritts in einem Mehrzweckgebäude auf eine Stufe zu stellen, ist immer noch kein Widerspruch, keine Doppelzüngigkeit bei der deutschen Regierung festzustellen.

Denn - zum Glück, möchte man angesichts der Umstände sagen - unterscheiden sich die politischen Realitäten in Deutschland und der Türkei deutlich. Hierzulande hat die Regierung wiederholt erklärt, dass sie grundsätzlich offen ist für Auftritte türkischer Politiker - sofern diese "im Rahmen von Recht und Gesetz ablaufen, sofern sie so durchgeführt werden, dass nicht türkische Konflikte hier importiert werden, und sofern sie so angekündigt werden, dass sie auch genehmigungsfähig sind", wie der Regierungssprecher Steffen Seibert erklärte.

Wessen Einmischung ist wahrscheinlicher - Merkels oder Erdogans?

Weder der türkische Präsident noch die deutsche Bundesregierung sind nach den Gesetzen ihrer jeweiligen Länder in den jeweiligen Fällen entscheidungsbefugt: Über ausreichenden Brandschutz vor Ort entscheidet nicht Merkel, über ein Verfahren vor einem türkischen Gericht nicht Erdogan. So steht es jedenfalls auf dem Papier. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass sie sich in der Realität daran halten?

Die Entscheidung über die Genehmigungsfähigkeit der türkischen Wahlkampfauftritte liege auf einer anderen Ebene als der der Bundesregierung, sagte Seibert - soll heißen: Über eventuelle Hindernisse für solche Auftritte entscheiden allein die kommunalen Beamten am geplanten Auftrittsort. So geschehen zum Beispiel in Hamburg, wo man festgestellt hat, dass es in der Halle, in der der türkische Außenminister seiner mutmaßlichen Begeisterung für Erdogan Ausdruck verleihen wollte, keine Brandschutzanlage gibt.

Wie wahrscheinlich ist es nun, dass die Bundesregierung durch Vertreter oder gar in Gestalt der Kanzlerin in einer Hamburger Amtsstube angerufen und eine strenge Überprüfung des Brandschutzes angeregt hat? Ein deutscher verbeamteter Brandschutzüberwacher hätte jedenfalls nichts zu befürchten, wenn er sich so einem Ansinnen verweigern würde. Er würde sogar ungeahnte Macht erlangen: Denn plauderte er mit der Presse und käme eine solche Einflussnahme heraus, käme die Kanzlerin in ernsthafte Schwierigkeiten.

In der Türkei hingegen hat sich der türkische Präsident höchstpersönlich und öffentlich in das laufende und somit nach rechtsstaatlichen Prinzipien doch eigentlich völlig offene Verfahren gegen Deniz Yücel eingeschaltet, indem er diesem vorwarf, ein deutscher Agent zu sein und zudem Vertreter der Terrororganisation PKK. Wie wahrscheinlich ist es nun, dass ein formal unabhängiger türkischer Richter zu einer anderen juristischen Einschätzung kommt als sein leicht entflammbarer Präsident? Und gibt es in der Türkei überhaupt noch Richter, die es wagen würden, eine andere Auffassung zu vertreten als Erdogan, nachdem dieser bereits Tausende Richter aus dem Staatsdienst entfernt hat? Die Hoffnung darauf schwindet.

Es mag schon sein, dass manch deutscher Kommunalbeamte keine Lust hat auf AKP-Getöse in der Mehrzweckhalle, die seiner Obhut untersteht - und dass er deshalb extra pingelig prüft. Selten war die deutsche Bürokratie so sympathisch.

