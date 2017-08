Inhaftierter Menschenrechtsaktivist Türkei hebt Einzelhaft für Steudtner auf

Etwas Hoffnung für Peter Steudtner: Der im türkischen Gefängnis Silivri nahe Istanbul einsitzende deutsche Menschenrechtler befindet sich nicht mehr in Einzelhaft. Das gelte auch für seinen schwedischen Kollegen Ali Gharavi.

Allerdings seien die Haftbedingungen dort nach wie vor schwierig und teilweise "gesetzeswidrig", sagte einer der Anwälte der Beschuldigten der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. In Silivri sitzt auch der "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel wegen Terrorvorwürfen in Untersuchungshaft.

Steudtner, Gharavi und acht türkische Menschenrechtler waren am 5. Juli bei einem Seminar in Istanbul festgenommen worden. Gegen acht der insgesamt zehn Beschuldigten wurde danach Untersuchungshaft verhängt. Ihnen wird Terrorunterstützung vorgeworfen.

Gharavi, der psychologische Probleme habe, werden nach Angaben der Anwälte homöopathische Medikamente verweigert. Wenn er diese nicht einnehme, steigere sich seine Paranoia, sagte der Anwalt. Mit dem Gefängnispsychologen könne sich Gharavi nicht verständigen, was gesetzeswidrig sei. "Er hat das volle Recht, mit einem Arzt zu sprechen, der Englisch kann", sagte der Anwalt. Gharavi sei inzwischen mit einem Häftling zusammengelegt worden, der aber auch nur Türkisch spreche, sagte der Anwalt.

Die Situation von Steudtner sei deutlich besser. Dieser sei nun mit einem 21-jährigen Häftling in einer Zelle, der Englisch spreche und mit dem er sich gut verstehe. Die Anwälte legten nach eigenen Angaben Einspruch gegen die Haftbedingungen ein und forderten unter anderem eine Zusammenlegung der beiden.