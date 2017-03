Wahlkampf zum Türkei-Referendum "Unterstützt du etwa die Deutschen?"

Ihr Name steht für "wahrer Türke". Doch für viele türkischstämmige Menschen ist Mürvet Öztürk, 44, das Gegenteil - eine Verräterin. Das wird schnell klar, wenn die hessische Landtagsabgeordnete auf Tour ist und Flyer für ihre "Nein"-Initiative verteilt.

Öztürk ist gegen die Einführung des Präsidialsystems in der Türkei, über das am 16. April per Referendum abgestimmt wird. Ihr Einsatz löst bei den Anhängern des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan mitunter heftige Reaktionen aus.

So wie an diesem Tag in Kassel. Ein Mann mittleren Alters fährt Mürvet Öztürk an: "Unterstützt du etwa die Deutschen?" Die Politikerin ist zunächst sprachlos. Kurz zuvor hat sie ihre Flyer auf den Tisch einer Familie gelegt, die in einem türkischen Imbiss im Kasseler Zentrum auf ihr Essen wartet. "Hayir" steht darauf, also "Nein". 100.000 davon hat die fraktionslose Politikerin drucken lassen: 70.000 auf Türkisch, 30.000 auf Deutsch.

"Ich will Sie gar nicht provozieren und beim Essen stören", sagt Öztürk auf Türkisch. Aber der Mann ist ungehalten, legt nach: "Warum bringst du die deutsche Presse mit? Schick sie weg, dann können wir uns unterhalten." Nun ist auch Öztürk der Ärger anzusehen. "Na klar unterstütze ich die Deutschen und spreche mit den Medien", sagt sie. "Wir sind ja in Deutschland." Doch was ist das wert in der deutsch-türkischen Gemeinschaft?

