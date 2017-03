Erdogan-Referendum Türkische Politiker planen weitere Auftritte in Deutschland

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan plant offenbar bis zu 15 weitere Wahlkampfauftritte von türkischen Politikern in Deutschland. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Die meisten Auftritte sollen demnach noch bis Ende März in Nordrhein-Westfalen, Berlin, Stuttgart, Hamburg und München stattfinden.

Die Wahlkampftermine stehen im Zusammenhang mit dem Verfassungsreferendum am 16. April, das dem Präsidenten mehr Macht verleihen soll. 1,4 Millionen in Deutschland lebende Türken sind wahlberechtigt. In mehreren europäischen Ländern waren Wahlkampfauftritte von türkischen Ministern zuletzt abgesagt worden - unter anderem in den Niederlanden und Deutschland.

Das hatte für Ärger zwischen der EU und der Türkei gesorgt. Ein Sprecher der deutschen Bundesregierung hatte auf einer Pressekonferenz am Freitag sogar von bis 30 Auftritten gesprochen - dabei allerdings keinen Zeitraum genannt. Angekündigt hätten sich demnach verschiedenste Personen, die der türkischen Regierung nahestehen. Also auch Abgeordnete oder Regierungsberater, deutlich unter der Ebene des Ministers.

Der türkische Staatspräsident hatte der deutschen Regierung wegen der zuletzt abgesagten Wahlkampftermine "Nazi-Methoden" vorgeworfen. Am Montag legte Erdogan dann nochmal nach: "Verehrte Merkel, du unterstützt Terroristen", sagte Erdogan in einem Fernsehinterview. Deutschland gehe nicht gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK vor, obwohl es diese zur Terrororganisation erklärt habe.

Merkel reagierte zurückhaltend auf den neuen Angriff aus Ankara. "Die Bundeskanzlerin hat nicht die Absicht, sich am Wettlauf der Provokationen zu beteiligen", teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit. "Sie macht das nicht mit. Die Vorwürfe sind erkennbar abwegig."

Brüssel hatte Ankara zuletzt dazu aufgefordert, "auf überzogene Erklärungen und Handlungen zu verzichten, welche die Lage weiter zu verschärfen drohen". Die Türkei bezeichnete die Erklärung der Europäischen Union zur derzeitigen diplomatischen Krise als "wertlos". "Die kurzsichtige Erklärung der EU hat für unser Land keinen Wert", teilte das türkische Außenministerium mit. Statt die Lage zu beruhigen, befördere die EU "Fremdenfeindlichkeit und eine antitürkische Stimmung", indem sie Länder unterstütze, "die gegen diplomatische Vereinbarungen und das Gesetz verstoßen".