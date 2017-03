Türkischer Wahlkampf in Deutschland Nächstes Bundesland erteilt Phantomverbot

Härte gegenüber türkischen Politikern zu zeigen, ist bei europäischen Politikern gerade in Mode. Der niederländische Premier Mark Rutte verwies mehrere türkische Politiker des Landes - und konnte damit laut Umfragen beim Wahlvolk punkten.

Gleiches versuchte Anfang der Woche die Ministerpräsidentin des Saarlandes, Annegret Kramp-Karrenbauer. Auch die CDU-Politikerin ist im Wahlkampf und verbot kurzerhand Auftritte türkischer Politiker. Der Haken: Im Saarland waren gar keine türkischen Wahlkampfreden geplant.

Nun hat der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff, ein weiteres Phantomverbot verhängt. Er wolle keine Auftritte des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Sachsen-Anhalt erlauben, sagte der CDU-Politiker der "Bild"-Zeitung.

"Wenn Präsident Erdogan als Staatsoberhaupt kommt, um Regelungen zwischen Deutschland und der Türkei zu besprechen, steht der Wahrnehmung von Terminen in Deutschland selbstverständlich nichts entgegen", sagte Haseloff demnach. "Aber wenn er unsere Politik mit Nazi-Deutschland vergleicht und Auftritte zu Wahlkampfzwecken missbraucht, kann ich ihn nicht willkommen heißen."

Das klingt nach klarer Kante. Doch ebenso wie Kramp-Karrenbauer will auch Haseloff etwas verbieten, was es nicht gibt. "Uns sind keine Planungen für Auftritte von türkischen Politikern in Sachsen-Anhalt bekannt", sagte ein Sprecher des Innenministeriums dem SPIEGEL. "Aufgrund der sehr kleinen türkischen Gemeinde in unserem Bundesland ist das auch sehr unwahrscheinlich."

Auch auf einer Liste mit den bis Ende März in Deutschland geplanten Wahlkampfveranstaltungen steht kein Termin in Sachsen-Anhalt.

Die geplanten Auftritte türkischer Politiker haben in den vergangenen Tagen für große Spannung zwischen Deutschland und der Türkei gesorgt. Mehrere Kommunen hatten Wahlkampfveranstaltung für das Verfassungsreferendum in der Türkei abgesagt. Türkische Politiker hatten Deutschland daraufhin "Nazi-Praktiken" und "Terrorismus" vorgeworfen.

Will auch Haseloff sich nun im Wahlkampf profilieren? Wohl kaum. Das Bundesland hat gerade erst im März 2016 einen neuen Landtag gewählt. Haseloff wurde mit seiner CDU stärkste Kraft - allerdings dicht gefolgt von der AfD.