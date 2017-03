Wahlkampfauftritte türkischer Politiker Gabriel warnt vor Eskalation

Sigmar Gabriel (SPD) will sich die Freundschaft zur Türkei nicht "kaputtmachen lassen". In einem Gastbeitrag für die "Bild am Sonntag" warnt der Bundesaußenminister vor einer weiteren Verschlechterung des Verhältnisses der beiden Länder.

"Die deutsch-türkische Freundschaft ist tiefer als die diplomatischen Spannungen, die wir heute erleben", schreibt der SPD-Politiker. "Deutsche und Türken sind zu eng befreundet, um aus politischen Meinungsverschiedenheiten dauerhaft Hass und Unverständnis entstehen zu lassen."

Offenbar will Gabriel eine weitere Eskalation des jüngsten Streits mit Ankara verhindern. Er selbst hatte nach der Verhaftung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel scharfe Kritik an Ankara geübt und die sofortige Freilassung des "Welt"-Korrespondenten gefordert.

Die Forderung wiederholt er nun in seinem Gastbeitrag, schreibt aber zugleich, man dürfe Gesprächskanäle nicht zuschütten. Man dürfe "bei aller nötigen Kritik nicht denen auf den Leim gehen, die aus all den falschen Gründen ihr politisches Mütchen an den deutsch-türkischen Beziehungen kühlen wollen".

Die umstrittenen Wahlkampfauftritte türkischer Politiker lehnt Gabriel nicht grundsätzlich ab, mahnt die Gäste jedoch, sich an "die Regeln des Rechts genauso wie die Regeln des Anstands" zu halten. "Wer bei uns reden will, muss uns nicht nach dem Mund reden, aber er muss unsere Regeln respektieren", schreibt der Außenminister. Es gehöre zum gegenseitigen Respekt, "Maß und Mitte einzuhalten". Zuvor hatte sich bereits SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann dafür ausgesprochen, die Auftritte türkischer Politiker zu tolerieren.

Türkischer Wirtschaftsminister redet am Sonntag in Köln

Die türkische Regierung will auch weiter in Deutschland für das umstrittene Verfassungsreferendum in der Türkei werben. "Keiner kann uns daran hindern", sagte Außenminister Mevlüt Cavusoglu vor Anhängern in der Türkei. "Wir können überall hingehen, wo wir wollen, unsere Bürger treffen, unsere Treffen abhalten." Er kritisierte die Beschränkungen und Auftrittsverbote in Deutschland und den Niederlanden als undemokratisch.

Der türkische Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci plant für Sonntagabend einen Wahlkampfauftritt in einem Kölner Hotel. Zuvor waren zwei mit Zeybecki geplante Veranstaltungen in Köln-Porz und Frechen abgesagt worden

Die Kundgebungen stehen in der Kritik, weil eine Verfassungsänderung dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan erheblich mehr Machtfülle geben würde. Schon jetzt wird ihm vorgeworfen, autoritär zu regieren.

Bundeskanzlerin Angela Merkel telefonierte am Samstag mit dem türkischen Regierungschef Binali Yildirim, wie ein Regierungssprecher bestätigte. Über Inhalte wurde nichts mitgeteilt. In der kommenden Woche will Gabriel seinen Kollegen Cavusoglu treffen.