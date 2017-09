Interpol-Fahndung beantragt Türkische Staatsanwaltschaft fordert Dündars Auslieferung

Die Staatsanwaltschaft im türkischen Diyarbakir will den in Deutschland lebenden Journalisten Can Dündar bei der internationalen Polizeiorganisation Interpol auf die Fahndungsliste setzen lassen. Ihr Ziel: Die Auslieferung des ehemaligen Chefredakteurs der regierungskritischen türkischen Zeitung "Cumhuriyet".

Das melden die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu und verschiedene türkische Medien. Demnach hat die Behörde beim Justizministerium in Ankara beantragt, Dündar mittels einer sogenannten "Red Notice" bei Interpol suchen zu lassen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Journalisten Terrorpropaganda vor. Da Dündar nicht an seiner Adresse in der Türkei angetroffen worden sei, habe die Staatsanwaltschaft den Antrag gestellt.

Grundlage für die Vorwürfe sei eine Rede Dündars bei einer Konferenz im April 2016 in Diyarbakir, bei der er Methoden der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK als legitim dargestellt haben soll, hieß es. Bereits im Mai 2016 war er zu fünf Jahren und zehn Monaten Haft wegen Geheimnisverrats verurteilt worden. Er legte Revision ein und lebt seitdem im Exil in Deutschland.

Der Fall erinnert an den türkischen Interpol-Suchauftrag gegen den Kölner Autor Dogan Akhanli. Akhanli war im vergangenen Monat während eines Urlaubs in Spanien auf Betreiben der Türkei vorübergehend festgenommen worden. Inzwischen hat Interpol den Eintrag Akhanlis wieder gelöscht.

Bei der "Red Notice" handelt es sich um die Bitte, den Gesuchten vorläufig festzunehmen. Die Notiz ist kein internationaler Haftbefehl. Interpol-Mitgliedstaaten entscheiden selbst, wie sie damit umgehen. "Interpol kann nicht darauf bestehen oder einen Mitgliedstaat dazu zwingen, eine Person festzunehmen, die Gegenstand einer Roten Notiz ist", teilte die Behörde bereits früher in einem anderen Fall mit.