Streit mit der Türkei Erdogans Zorn, Merkels Grenzen

Es gibt eine Konstante in den deutschtürkischen Beziehungen: Wenn man denkt, schlimmer kann es eigentlich nicht mehr kommen, dann kommt es bald schlimmer. Auf den türkischen Präsidenten ist da Verlass.

Der Aufruf zum Wahlboykott an die Adresse der Deutschtürken, die Festnahme des deutschen Schriftstellers Dogan Akhanli am Wochenende in Spanien, die rüden Verbalattacken gegen Sigmar Gabriel - Recep Tayyip Erdogan eskaliert und eskaliert, sein Furor im Streit mit der Bundesregierung scheint unerschöpflich.

Wo soll das alles hinführen? Das fragt man sich auch in Berlin. Vor ein paar Wochen erst, nach der Verhaftung des Menschenrechtlers Peter Steudtner, da hatte die Bundesregierung die "Neuausrichtung" ihrer Türkeipolitik verkündet. Nun also die nächsten Ungeheuerlichkeiten, die eine scharfe Reaktion zwingend notwendig machen.

Rhetorisch erfolgte sie rasch. Die Kanzlerin warf der Türkei vor, die weltweite Strafverfolgungsbehörde Interpol zu missbrauchen, um Regierungskritikern habhaft zu werden. Zudem verbat sich Angela Merkel Erdogans Einmischung in den Wahlkampf. Auch Außenminister Gabriel griff den türkischen Präsidenten an.

Beiden ist natürlich bewusst: Klare Kante gegen Erdogan muss im Wahlkampf sein.

Nur dürfte Merkel und Gabriel ebenso klar sein, dass sich Erdogan davon kaum beeindrucken lassen wird. Die nächste Provokation ist nur eine Frage der Zeit. Gibt es also überhaupt etwas, was Erdogan zu beeindrucken vermag?

Der wirtschaftliche Druck auf die Türkei zeige Wirkung, diagnostizierte der Außenminister noch vergangene Woche. Im Blick hatte er dabei eine zurückgezogene Liste, mit der Ankara deutsche Unternehmen der Terrorhilfe bezichtigte. Jetzt aber erkennt Gabriel eine "neue Qualität" in Erdogans Verhalten. Und so stellt sich die Frage, ob die Bundesregierung dann nicht auch qualitativ nachlegen muss.

Derzeit sieht es nicht danach aus. Zumindest verzichtete die Regierung an diesem Montag auf entsprechende Ankündigungen. Als Vorteil könnte sich für den Augenblick erweisen, dass sich einige der Maßnahmen, die Gabriel nach der Steudtner-Verhaftung präsentierte, noch im Prüfstadium befinden. Ihre Umsetzung könnte oder vielmehr müsste nun forciert werden, um die Daumenschrauben wirklich anzuziehen.

Aber ist das wirklich möglich? Folgende Schritte wurden seinerzeit verkündet:

Die offiziellen Reisehinweise für die Türkei wurden verschärft. Zur Wirkung dieses Instruments gibt es unterschiedliche Hinweise. Die Touristenzahlen aus Deutschland waren bereits in den vergangenen Jahren zurückgegangen. In einer SPON-Umfrage sprachen sich neun von zehn Deutschen gegen eine Reise in die Türkei aus. Reiseveranstalter erklärten gegenüber der Nachrichtenagentur dpa jedoch, das Land gehöre gerade bei Last-minute-Buchungen zu den beliebtesten Zielen.

Die Regierung wollte die Vergabe sogenannter Hermes-Bürgschaften prüfen, mit denen der Bund Risiken deutscher Exporteure abdeckt. Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtete jüngst allerdings, dass das Wirtschaftsministerium die Idee des Auswärtigen Amts skeptisch sieht, weil ein Wegfall der Ausfuhrversicherungen deutsche Arbeitsplätze gefährde.

Gabriel stellte auch europäische Investitionskredite und Wirtschafts- und Finanzhilfen infrage. Allein kann Deutschland hier allerdings nichts entscheiden. Doch laut "FAZ" gibt es in der EU erhebliche Widerstände gegen eine Kursänderung. "Wir haben nur wenig Alliierte für die Politik", zitierte das Blatt eine deutsche Quelle.

Dann ist da noch die Zollunion von EU und Türkei: Sie gibt es seit 1996, nun soll sie eigentlich ausgeweitet werden. Vergangene Woche gab es in Ankara empörte Reaktionen, weil die Kanzlerin dies in einem Interview ablehnte. Allerdings stocken die Gespräche ohnehin seit Monaten, das öffentliche Nein Merkels hat also vor allem symbolischen Charakter.

Es zeigt sich, allzu viele Hebel gibt es derzeit nicht, wenn Deutschland und die EU nicht alle Gesprächskanäle nach Ankara kappen wollen.

Im Fall Akhanli konzentriert man sich nun zunächst einmal darauf, den größten Schaden für den Betroffenen abzuwenden. Gabriel hatte sich am Wochenende umgehend eingeschaltet, seine Diplomaten suchten rasch den Kontakt mit den spanischen Behörden. Eine Auslieferung des Schriftstellers in die Türkei hält man in Berlin für ausgeschlossen.

Vorwürfe gegen die Türkei im Fall Akhanli

Zugleich erhebt die Bundesregierung schwere Vorwürfe: Man hege den Verdacht, sagte ein Merkel-Sprecher, dass die Erdogan-Regierung Interpol zur Verfolgung und Einschüchterung von Regimegegnern im Ausland benutze. (Lesen Sie hier, wie es zur Festnahme kam.) Dies müsse im Interpol-Bündnis, der mit 190 Ländern größten Polizeiorganisation der Welt, diskutiert werden. Aus den Unionsparteien kommen Forderungen, die Türkei im Ernstfall aus den Interpol-Verfahren auszuschließen.

Allerdings ist der Vorgang auch für Berlin peinlich. So sandte die Türkei das Festnahmeersuchen bereits 2013 an alle Mitglieder. Damals war der Schriftsteller schon in Deutschland, besaß auch einen deutschen Pass.

Schon seinerzeit vermutete man, dass das türkische Ersuchen politisch motiviert war - Deutschland übernahm die sogenannte Red Notice daher nicht in seine Fahndungsdateien. Ob Akhanli jedoch gewarnt wurde, dass er jederzeit im Ausland festgesetzt werden kann, konnte am Montag niemand aus der Regierung belastbar sagen.

Welche Folgen der Fall Akhanli nun hat, wollte die Regierung noch nicht genau sagen. Aus dem Justizministerium hieß es, seit dem Putschversuch 2015 würden alle Auslieferungsersuchen der Türkei "vertieft und im Einzelfall" auf einen politischen Hintergrund geprüft.

Das neue Misstrauen gilt offenbar auch für die polizeiliche Zusammenarbeit mit der Türkei. Das Innenministerium betonte, alle Hinweise von dort würden "mit größter Vorsicht und Zurückhaltung" bearbeitet.