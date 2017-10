Gerhard Schröder und die Steudtner-Freilassung Der Mann, dem Erdogan vertraut

Man muss Altkanzler Gerhard Schröder vorwerfen, dass er seine guten Kontakte zu Autokraten wie Wladimir Putin zu Geld gemacht (Gazprom, Rosneft) und deutschen Interessen damit geschadet hat. Zur Wahrheit gehört aber, dass Schröder diese Kontakte auch schon zu humanitären Zwecken eingesetzt hat. Zwei Fälle sind bekannt geworden: 2014 setzte er sich bei Putin erfolgreich für die Freilassung mehrerer OSZE-Beobachter in der Ostukraine ein. Jetzt half er dabei, die Ausreise Peter Steudtners aus der Türkei möglich zu machen.

So wie es aussieht, war der frühere Kanzler Schröder der einzige deutsche Politiker, der dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan dieses Zugeständnis abringen konnte. Im Kanzleramt wusste man, dass Erdogan seit Beginn der deutsch-türkischen Krise wiederholt betont hat, er traue in Deutschland keinem mehr außer Schröder. Es wäre daher die Verantwortung von Bundeskanzlerin Angela Merkel für die in der Türkei inhaftierten deutschen Staatsbürger gewesen, Schröder einzuschalten. Nun ergriff Außenminister Sigmar Gabriel die Initiative.

Noch ist nicht genug bekannt, um Schröders Vermittlungsmission abschließend beurteilen zu können. Aber derzeit deutet nichts darauf hin, dass die Bundesregierung hinter den Kulissen einen Preis gezahlt hat, der moralisch verwerflich wäre.

Verwerflich wäre es gewesen, wenn Erdogan - wie schon vor einiger Zeit - gefordert hätte, türkische Offiziere, die nach dem Putschversuch in Deutschland Asyl beantragt haben, an die Türkei auszuliefern und die Bundesregierung dem stattgegeben hätte. Nach Lage der Dinge ist dies nicht geschehen.

Es ist wahrscheinlicher, dass Schröder Erdogan in Aussicht gestellt hat, dass die Bundesregierung ihre im Sommer beschlossene, restriktive Handelspolitik gegenüber der Türkei lockern könnte, wenn alle elf deutschen Gefangenen - also auch Mesale Tolu und Deniz Yücel - freikommen. Ob diese Gesamtrechnung aufgeht, bleibt abzuwarten.

Ein Anfang wäre gemacht. Es war ja die Verhaftung Steudtners, die den Anlass für die "Neuausrichtung" der deutschen Türkei-Politik bot. Auch hier sei angemerkt, dass es Außenminister Gabriel war, der im Juli die Initiative zu einem härteren Kurs ergriff. Im Kanzleramt sträubte man sich lange gegen die Begrenzung staatlicher Exportgarantien, sogenannter Hermes-Bürgschaften - aus Angst vor wirtschaftlichen Einbußen.

Es wäre jedoch zu einfach, den Verhandlungserfolg der Verbindung zweier Männer zuzuschreiben, die aus ähnlichem Holz geschnitzt sind. Es gibt politische Gründe, warum Erdogan Schröder vertraut. Schröder hat anders als seine Nachfolgerin während seiner Amtszeit eine unzweideutige Türkeipolitik betrieben, er warb für den Beitritt zu Europäischen Union - auch wenn die Türkei damals noch ein anders Land war. Merkel lehnte als CDU-Parteivorsitzende einen Beitritt zur EU stets ab, während sie gleichzeitig als Bundeskanzlerin die Beitrittsverhandlungen unterstützte, die Schröder begonnen hatte.

Keine Frage: Für das Schicksal von Peter Steudtner, Mesale Tolu und Deniz Yücel trägt der türkische Staatspräsident Erdogan die volle politische Verantwortung. Es war für Merkel daher sicher nicht leicht, sich einzugestehen, dass die eigenen Mittel begrenzt sind - und dass sie ausgerechnet den Autokratenfreund Schröder nach Istanbul schicken musste.

Aber im Fall Steudtner war es politisch die richtige Entscheidung.