25. Jahrestag des Brandanschlags Türkischer Außenminister Cavusoglu will in Solingen sprechen

Vor knapp 25 Jahren wurden bei einem Brandanschlag auf das Haus der türkischstämmigen Familie Genç in Solingen fünf Frauen und Kinder getötet. Es war einer der schwersten rassistischen Angriffe in der Bundesrepublik. Nun plant der amtierende türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu bei der Gedenkveranstaltung am 29. Mai in Solingen eine Rede zu halten.

Das Datum fällt mitten in den türkischen Wahlkampf. Der Auftritt sorgt für Aufmerksamkeit, spätestens seit Bundesaußenminister Heiko Maas betonte, die Bundesregierung werde keine Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsvertreter in Deutschland zulassen. Maas äußerte sich auch am Rande des G7-Außenministertreffens am Sonntag in Toronto deutlich: "Wir haben eine klare Position, dass drei Monate vor Wahlen, die im Ausland durchgeführt werden, im Inland, in Deutschland kein Wahlkampf stattfindet. Das gilt. Und das gilt für alle, unabhängig davon, von wo sie kommen."

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte in der vergangenen Woche angekündigt, die Parlaments- und Präsidentenwahl vorzuziehen. Statt im November 2019 soll nun am 24. Juni 2018 gewählt werden.

picture-alliance / dpa/dpaweb Das Archivbild vom 03.06.1993 zeigt die Särge von fünf Türkinnen vor dem ausgebrannten Haus in Solingen.

Der Auftritt bei der Gedenkveranstaltung stehe fest, sagte ein Sprecher der Stadt Solingen. Von der Ansprache wisse man seit einigen Tagen. Die Stadt werde um den Ansprache-Text vorab bitten, um ihn ins Deutsche übersetzen und diesen während der Gedenkfeier als Broschüre verteilen zu können. "Ich gehe davon aus, dass die türkische Regierung hohen Respekt vor der Familie Genç und den Opfern des Mordanschlags hat und das berücksichtigen wird." Vier rechtsradikale Männer wurden in Folge des Anschlags wegen Mordes verurteilt.

Erdogan will auch im Ausland Wahlkampf machen

Am Montag trifft Außenminister Maas seinen türkischen Amtskollegen Cavusoglu in New York. Sicherlich werden sie auch über die verbotenen Wahlkampfauftritte und die geplante Rede in Solingen sprechen. Erdogan hatte bereits angekündigt, auch im Ausland Wahlkampf machen zu wollen. In Deutschland leben rund 1,4 Millionen türkische Wahlberechtigte.

"Ich werde in einer Sporthalle mit einer Kapazität von 10.000 bis 11.000 Menschen - das Land werde ich jetzt nicht nennen - so Gott will, bei einer Versammlung einer internationalen Organisation sein und dort vor meinen türkischen Staatsbürgern sprechen", sagte Erdogan am Samstagabend in einem Interview des Senders NTV.

Die Bundesregierung hat Wahlkampfauftritte von Politikern aus Nicht-EU-Staaten drei Monate vor Wahlen im jeweiligen Land grundsätzlich verboten. Dieses Verbot war eine Reaktion auf den erbitterten Streit, den es vor dem Verfassungsreferendum vor einem Jahr um geplante Wahlkampfauftritte türkischer Politiker gab.

Vor dem Verfassungsreferendum hatte die türkische Regierung einzelne Auftrittsverbote auf kommunaler Ebene mit Nazi-Vorwürfen beantwortet. Das deutsch-türkische Verhältnis sackte auf einen Tiefpunkt ab. Im Juni 2017 informierte das Auswärtige Amt dann alle Botschaften in Deutschland in einer Note über das generelle Auftrittsverbot.