+++ Newsblog zum TV-Duell +++ Schulz attackiert Merkel in der Flüchtlingspolitik

Angela Merkel oder Martin Schulz: Wer regiert Deutschland nach der Bundestagswahl? Am heutigen Sonntagabend kommen die Amtsinhaberin von der CDU und ihr SPD-Herausforderer zum einzigen TV-Duell im Wahlkampf zusammen. An dieser Stelle halten wir Sie über alle Entwicklungen auf dem Laufenden - herzlich willkommen zu unserem Newsblog!

Merkel sagt, man prüfe eine weitere Verschärfung der Reise-Hinweise für die Türkei.

"Wenn mit deutschen Staatsbürger etwas passiert, geht uns das etwas an", sagt Merkel mit Blick auf die inhaftierten deutschen Staatsbürger in der Türkei.

TV-Duell in Berlin. (Foto: dpa)

Zum Thema der Flüchtlinge, die über die Mittelmeerroute kommen: Mehr als 2000 Menschen starben 2017 bis Juli auf ihrem Weg übers Meer.

Schulz hatte bereits die Türkei angesprochen, jetzt wird das Thema auch "offiziell" aufgerufen.

Beim Thema Familiennachzug plädiert Schulz für die Einzelfallprüfung.

Wer einen Arbeitsplatz nachweisen kann, darf hier bleiben, sagt Merkel. So habe man es in der Flüchtlingsfrage mit den Balkanstaaten gehandhabt. Nach Ansicht der Kanzlerin könnte eine Lösung so auch mit Blick auf afrikanische Staaten aussehen.

Der Weg über das Mittelmeer, hier Zahlen bis 30. Juli. Inzwischen sind die Zahlen deutlich zurück gegangen.

Schulz fordert jetzt erneut ein europäisches Einwanderungsrecht: "Wer legal kommt, der kann einwandern." Das scheitere bislang an Staaten wie Polen oder Ungarn. Künftig müssten jedoch alle Länder die Aufgaben gemeinsam schultern.

Zum Thema ausreisepflichtige Flüchtlinge, hier die aktuellen Zahlen: Zum Stichtag am 30. Juni 2017 waren insgesamt 110.247 Personen mit einem abgelehnten Asylantrag ausreisepflichtig, davon hatten allerdings 78.227 eine Duldung. Das heißt 32.020 abgelehnte Asylbewerber waren unmittelbar ausreisepflichtig.

Die Moderatoren wollen von Schulz und Merkel wissen, ob sie heute in der Kirche waren. Die beiden Kontrahenten duellieren sich bei der Frage regelrecht. Erst legt Schulz vor - Merkel sagt, sie sei heute nicht in einer Kirche gewesen. Aber gestern.

Merkel will sich gerne auch zur Türkei äußern, wird aber von den Moderatoren unterbrochen.

Man müsse Ankara klarmachen, dass "alle rote Linien überschritten" seien. Deshalb könne "dieses Land nicht Mitglied der EU werden".

Schulz über Türkei-Deal: "Wenn ich Kanzler werde, werde ich nicht nur das Abkommen kündigen, sondern die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei abbrechen."

Hassprediger in Moscheen: Merkel sieht sich bei der Bekämpfung solcher Entwicklungen auf einem relativ guten Weg. "Wir ignorieren das nicht. Wir werden das bei uns nicht dulden."

Moderatoren Kloeppel, Illner, Strunz, Maischberger. (Foto: dpa)

"Die Hassprediger, die haben in unserem Land nicht zu suchen", sagt Schulz. Doch es handele sich nur einen Bruchteil der Muslime. Man solle nicht zulassen, dass diese den gesamten Islam in ein schlechtes Licht stellten.

"Ich verstehe, dass die Menschen skeptisch sind", antwortet Merkel. Gerade weil im Namen des Islam terroristische Anschläge verübt würden. Da müsse man noch stärker herausstellen, dass dies nichts mit dem Islam zu tun habe, sagt Merkel.

Nun will Maybrit Illner von Merkel wissen: "Sie haben gesagt, der Islam gehört zu Deutschland. Zwei Drittel der Bürger sehen das nicht so, wie gehen sie damit um?"

Merkel und Schulz im Studio. (Foto: dpa)

Eine Zahl zur Integration der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt: Der Anteil der Betriebe, die Erfahrungen mit den Geflüchteten der Jahre 2014/2015 gesammelt haben, stieg von 6 Prozent im zweiten Quartal 2016 auf fast 10 Prozent im vierten Quartal 2016. Letztere entsprechen rund 211.000 Betrieben in Deutschland.

Merkel stimmt Schulz bei der Frage der Integration von Flüchtlingen zu: "Das ist eine riesen Aufgabe." Das werde Jahre dauern. "Wir haben Integrationsprobleme."

Nun doch: "Eine Millionen Menschen zu integrieren, dass ist unter Umständen eine Generationenaufgabe", so Schulz.

Frage an Schulz: Wie lange dauert es, die Flüchtlinge zu integrieren? Der SPD-Mann geht nicht direkt darauf ein. Man müsse die Schulen und die Infrastruktur besser ausstatten. Man könne nicht sagen, wie lange das dauert.

Merkel räumt nun Fehler mit Blick auf die Situation im Jahr 2015 ein - man habe sich zu wenig um die Flüchtlingssituation in einigen Krisenländern gekümmert, etwa im Libanon. Das würde sie heute anders machen, sagt sie.

Das war kein guter Moment für Schulz. Merkel konnte ausführlich und präsidial ihre Politik vom Herbst 2015 darlegen: "Es gibt Momente im Leben einer Bundeskanzlerin, da müssen Sie entscheiden." Doch Schulz kontert. Jetzt will er Merkel mit Horst Seehofer, ihrem Problem-Partner, konfrontieren - warum habe dieser denn den ungarischen Präsidenten Viktor Orbán empfangen? Merkel weicht aus.

"Wir haben damals eine sehr dramatische Situation gehabt", sagt Merkel und verweist auf das Grundgesetz und die Unantastbarkeit der Menschenwürde. Sie verteidigt ihre Flüchtlingspolitik von 2015.

"Das sehe ich nun wirklich anders", sagt Angela Merkel, die sich von ihrem Herausforderer scharf angegriffen sieht.

Schulz betont die "großen Herausforderungen" der Migration. Wieder attackiert er Merkel. Man dürfe nicht die europäischen Partner vor vollendete Tatsachen stellen. "Was wir brauchen ist eine europäische Lösung."

Das Thema Flüchtlinge: Laut Bamf haben fast 1,3 Millionen Menschen (exakt: 1.281.582) seit 2015 (bis inklusive Juli 2017) in Deutschland einen Erstantrag auf Asyl gestellt. Die meisten kamen im Herbst/Winter 2015/2016, inzwischen sind die Flüchtlingszahlen wieder deutlich gesunken.

Inzwischen ist das Gespräch bei der Flüchtlingsdiskussion angekommen: Wir müssen Fluchtursachen bekämpfen, sagt Merkel. Das deute sich bei der Arbeit der Bundesregierung bereits an.

Merkel sagt, der Wahlausgang sei noch offen, sie wolle keine Prognose über die Wahl machen. Viele Wähler seien noch unentschlossen.

Angela Merkel weicht eher aus bei der Frage: Sagt, es gebe immer mehrere Optionen.

Schulz greift Merkel erneut an, wegen ihres "Schlafwagen"-Stils.

Die zweite Frage geht an Angela Merkel: "Sind Sie die "all-inclusive-Kanzlerin"?

Merkel: Ich bin Vorsitzende einer Partei, die für Maß und Mitte steht.

Schulz: Noch sei nichts entschieden. "Unser Duell heute Abend dient sicher dazu, die Fragen der Bürger zu beantworten."

Die erste Frage geht an Martin Schulz: Kloeppel fragt, warum Schulz so große Probleme in den Umfragen hat.

20.15 Uhr - jetzt geht es los!

Silber statt Schwarz-Rot-Gold: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) setzt beim TV-Duell auf eine dezente Halskette in Silber. Vor vier Jahren beim TV-Duell gegen SPD-Herausforderer Peer Steinbrück hatte der Halsschmuck der Kanzlerin - eine Kette in den Farben Schwarz-Rot-Gold - noch für große Aufmerksamkeit gesorgt. "Deutschlandkette" oder verkürzt "Schlandkette" gehörte zu den am meisten verbreiteten Begriffen in den sozialen Netzwerken während der Sendung 2013.

Vor dem Duell hatte eine peinliche Panne der SPD viel Kritik eingebracht. Schon Stunden vor dem Aufeinandertreffen erschien im Internet bei einer Google-Suche eine SPD-Anzeige mit der Überschrift "TV-Duell Merkel verliert klar gegen Martin Schulz". Der Parteivorstand entschuldigte sich. CDU-Vize Julia Klöckner warf der SPD trotzdem Stilfehler vor. "Es ist symptomatisch, dass die SPD vorher bereits in einer Anzeige den Sieg von Schulz verkündet", sagt Klöckner in Berlin.

Die SPD hat hohe Erwartungen an den Schlagabtausch und gab sich kurz davor demonstrativ zuversichtlich. "Wir werden am Sonntag eine Veränderung in den Umfragen bekommen", sagte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann.

Martin Schulz auf dem Weg zum Fernsehstudio

Worauf setzt die Kanzlerin? Worauf der Herausforderer? Kollege Florian Gathmann hat es hier aufgeschrieben.

SPD-Kanzlerkandidat Schulz hat sich vor dem Duell nach Angaben aus seiner Partei einen entspannten Tag gemacht. Der 61-Jährige aus Würselen habe in Berlin übernachtet und ausgeschlafen. Danach unternahm er noch einen Spaziergang.

Merkel bei der Ankunft in Berlin (Foto: dpa)

Bei der Ankunft von Angela Merkel übertönen Jusos die Junge Union mit Trommeln und lauten "Jetzt ist Schulz"-Rufen. Der SPD-Herausforderer war kurz vor der CDU-Chefin eingetroffen.

Beide Kontrahenten sind mittlerweile am Studio in Berlin eingetroffen. Sowohl Merkel als auch Schulz begrüßten kurz ihre lautstarken Unterstützer vor dem Eingang und verschwanden dann im Gebäude.

Maybrit Illner (ZDF), Peter Kloeppel (RTL), Sandra Maischberger (ARD) und Claus Strunz (Sat 1). Es gibt vier Themenblöcke: Migration, Außenpolitik, soziale Gerechtigkeit und Innere Sicherheit. Wie in der Vergangenheit bleibt es dabei: kein Studiopublikum. Es war ein Wunsch der Union, keine Änderungen an dem starren Format vorzunehmen. Man will die Risiken für die Kanzlerin gering halten. Unter anderem Ex-ZDF-Chef Nikolaus Brender hatte Merkel dafür Moderiert wir das 90-minütige Duell von(ZDF),(RTL),(ARD) und(Sat 1). Es gibt vier Themenblöcke: Migration, Außenpolitik, soziale Gerechtigkeit und Innere Sicherheit. Wie in der Vergangenheit bleibt es dabei: kein Studiopublikum. Es war ein Wunsch der Union, keine Änderungen an dem starren Format vorzunehmen. Man will die Risiken für die Kanzlerin gering halten. Unter anderem Ex-ZDF-Chef Nikolaus Brender hatte Merkel dafür scharf kritisiert