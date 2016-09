Umfrage Union so schwach wie lange nicht

Die Union kämpft in Umfragen gegen den Abwärtstrend. Im Wahltrend von "Stern" und RTL haben CDU und CSU nur noch 32 Prozent erreicht, das ist der niedrigste Wert seit Jahren. Die SPD legte demnach um einen Punkt auf 23 Prozent zu.

Vor der Bundestagswahl 2013 stand die Union in Umfragen ebenfalls schlecht da, sagte Forsa-Chef Manfred Güllner dem "Stern". Dennoch gewann Angela Merkels Partei die Wahl mit 41,5 Prozent der Stimmen.

Die Grünen rutschten in der Forsa-Umfrage um einen Punkt auf elf Prozent ab, die Linkspartei verharrte bei acht Prozent. Die AfD legte um einen Punkt auf 13 Prozent zu. Die FDP verlor dagegen einen Punkt und lag bei sechs Prozent. Für den Wahltrend befragte das Forsa-Institut vom 5. bis 9. September 2501 Bundesbürger.

In der Union wird angesichts der schlechten Umfragewerte und der Schlappe bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern vor allem über den Kurs in der Flüchtlingspolitik gestritten. Kanzlerin Merkel steht deshalb erheblich unter Druck.

In Mecklenburg-Vorpommern war die CDU mit nur noch 19 Prozent hinter der AfD auf dem dritten Platz gelandet. Am kommenden Sonntag wird in Berlin ein neues Abgeordnetenhaus gewählt. In Umfragen liegt die SPD dort mit 22 bis 24 Prozent in Führung, CDU und Grüne folgen gleichauf mit 18 Prozent, Linke und AfD liegen bei 14 Prozent.

Daten zur Umfrage

Stichprobe: Forsa-Institut befragte 2501 Bundesbürger

Zeitraum: 5. bis 9. September

Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte