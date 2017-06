+++ Der Morgen live +++ Umweltbundesamt beklagt Vermüllung deutscher Küsten

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Foto: dpa Der Müll in den Weltmeeren landet zunehmend auch an den deutschen Küsten. Das Umweltbundesamt schlug jetzt Alarm. Trotz vieler Bemühungen habe es seit 2012 keine "signifikant abnehmenden Trends" beim Meeresmüll gegeben, heißt es nach einem Bericht der Funke Mediengruppe in einem Faktenpapier des Umweltbundesamtes. An den Stränden seien im Durchschnitt 389 Müllteile auf 100 Metern gefunden worden. Der ganz überwiegende Teil sei Plastik, aber auch Glas, Gummi oder verarbeitetes Holz. Dafür verantwortlich seien unter anderem die Fischerei sowie Tourismus- und Freizeitaktivitäten. Alarmiert hätten sich die Forscher über die weite Verbreitung von Mikroplastikartikeln gezeigt. In Nord- und Ostsee untersuchte tote Fische hätten zu 69 Prozent solche Mikroplastikartikel aufgewiesen. "Meeresmüll ist eine Folge unserer heutigen Wegwerfgesellschaft und den vorherrschenden Produktions- und Konsummustern geschuldet", sagte UBA-Meeresschutzexpertin Stefanie Werner.

In den Zeitungen unterscheiden die Kommentatoren sorgfältig zwischen der tatsächlichen Beweiskraft von Comeys Aussagen im rechtlichen Sinne und der politischen Wirkung, die sie entfalten: "Frankfurter Rundschau":

Natürlich sind die Aussagen von Ex-FBI-Chef James Comey kaum nachprüfbar, und US-Präsident Donald Trump bestreitet alles. Doch die detailreichen Aufzeichnungen besitzen eine hohe Glaubwürdigkeit. Damit tritt die seltsame Russland-Affäre in den Hintergrund. Diese Geschichte wird der Präsident nicht mehr los. Nicht nur wird Comey keine Ruhe geben. Auch dürfte die Unruhe in Trumps Umfeld zunehmen. Dort gibt es kaum einen Mitarbeiter, der nicht gedemütigt wurde. "Die Welt":



"Es gibt Kriegserklärungen, die vom Aufruhr des Augenblicks erfüllt sind. Und dann gibt es solche, die im trockenen Gewand gezirkelter bürokratischer Abwägungen daherkommen. Solch eine Kriegserklärung hat Ex-FBI-Chef James Comey vor dem Geheimdienstkomitee des US-Senats abgegeben. Seine Schilderung zeigt einen Trump, den wir zur Genüge kennen. Einen, der keinerlei Verständnis und Respekt zeigt für das Institutionengefüge und für das, was sich im Amt geziemt. Ein Mann, dem Loyalität und Gefolgschaft über alles gehen und der keine unabhängigen Köpfe um sich herum duldet. Welche Folgen diese Auseinandersetzung am Ende für Trump hat, hängt nun vor allem davon ab, wie wichtig die Bewahrung der Institutionen den Republikanern im US-Kongress ist - und den amerikanischen Bürgern." "Frankfurter Allgemeine Zeitung": "(.) Trump hat hat Grundprinzipien der Gewaltenteilung nicht begriffen oder schlicht missachtet. Man kennt das schon von anderen Gebieten: Trump sieht sich als CEO Amerikas, nicht als Inhaber eines politischen Amtes, dessen Macht durch die Verfassung begrenzt wird. Dass Comey der Regierung auch noch Diffamierung und Lüge vorwirft, zeigt wieder einmal, welches Klima Trump in Washington geschaffen hat. Ob dem Präsidenten das politisch zum Verhängnis wird, steht auf einem anderen Blatt. (.)" "Handelsblatt": "Wenn man Watergate zum Maßstab nimmt, müsste der Kongress schon heute die Amtsenthebung von Donald Trump einleiten. Der hat sich nicht nur offen dafür gezeigt, ein Ermittlungsverfahren zu beeinflussen. Er hat die Beeinflussung zur Chefsache gemacht. Trump lässt sich von ähnlich niederen Instinkten wie Nixon leiten, aber ihm fehlt dessen Verschlagenheit. Trump hat kategorisch bestritten, Comey zur Einstellung der Ermittlungen gegen Flynn aufgefordert zu haben. Jetzt steht Aussage gegen Aussage. Die Aussage eines früheren FBI-Chefs, dessen Glaubwürdigkeit außer Frage steht, gegen die Aussage eines Präsidenten, der "alternative Fakten" über die Zahl der Zuschauer bei seiner Amtseinführung verbreitet. Trumps Präsidentschaft ist ein Fall für die Justiz."

Der zweite große Polit-Krimi hat sich gestern in den USA abgespielt. Dort hat der geschasste FBI-Chef James Comey bei einer Anhörung im US-Senat schwere Vorwürfe gegen Präsident Donald Trump erhoben. Trump habe ihn gefeuert, um die FBI-Ermittlungen zu Russland zu untergraben, sagte Comey am Donnerstag vor dem Geheimdienstausschuss. Die Bundespolizei sollte herausfinden, ob Russland Einfluss auf den Präsidentenwahlkampf 2016 nahm. Er sei davon ausgegangen, dass Trump ihn in diesem Zusammenhang aufgefordert habe, die Ermittlungen gegen dessen Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn fallenzulassen. Mehrmals bezeichnete er den Republikaner direkt als Lügner. Trumps Anwalt wies die Vorwürfe zurück.

Nach über zweieinhalbjährigem Boykott bringt Taylor Swift alle ihre Alben zu Spotify und anderen Streamingdiensten mit Gratis-Version zurück. Die 27-Jährige hatte ihre Musik im November 2014 bei den Anbietern entfernen lassen, um gegen werbefinanzierte Angebote zu protestieren. Sie entwerteten die Musik, erklärte sie damals. Seitdem waren ihre Alben komplett bei Apple Music verfügbar - der iPhone-Konzern verzichtet bei seinem Streaming-Service auf eine kostenlose Variante.



Spotify ist die Nummer eins in dem Geschäft mit über 50 Millionen zahlenden Abo-Kunden, Apple Music folgt mit 27 Millionen. Zuletzt gewährte Spotify Musikern die Möglichkeit, ihre neuen Alben eine Zeit lang auch nur für Abo-Kunden verfügbar zu machen und Nutzern der Gratis-Version vorzuenthalten. Der schwedische Musikdienst hatte sich davor lange dagegen gesträubt.

Jetzt steht es fest: Die Tories verpassen die absolute Mehrheit: Nach Auszählung von fast allen der 650 Wahlkreise hat die konservative Partei von Premierministerin Theresa May nach Angaben der BBC keine Chance mehr, die Marke von 326 Sitzen zu knacken.

Nach ihrer Festnahme wegen der mutmaßlichen Weitergabe eines geheimen Dokuments des US-Geheimdienstes NSA hat Reality Leigh Winner vor einem Gericht auf nicht schuldig plädiert. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gab die 25-Jährige gestern während einer Anhörung in Augusta im US-Bundesstaat Georgia allerdings zu, ein vertrauliches Dokument weitergegeben zu haben. Eine Freilassung gegen Kaution sei abgelehnt worden.



Die Vorwürfe gegen Winner drehen sich um ein als streng geheim eingestuftes NSA-Dokument aus dem Mai, das am Montag vom Portal "The Intercept" veröffentlicht wurde. Es geht darin um angebliche Erkenntnisse des Geheimdienstes zu bislang unbekannten russischen Hackeraktivitäten, die auf die US-Präsidentschaftswahl im November 2016 zielten. Russland bestreitet die neuen Vorwürfe. Der Kreml betonte, dass man nicht versucht habe, die US-Wahl zu beeinflussen.

"Daily Express":



"Theresa May stand vergangene Nacht ein Kampf bevor, um an der Macht zu bleiben, nachdem ihr Wahlpoker anscheinend nach hinten losgegangen ist."

"Daily Mail":



"Großbritannien auf Messers Schneide: Großbritannien steuerte vergangene Nacht auf ein "hung parliament" zu, nachdem ein überraschender, starker Labour-Anstieg Jeremy Corbyn in die Downing Street befördern könnte. (...) Das Ergebnis stürzt Großbritannien ins politische Chaos."

"Daily Telegraph":



"Schock für May - Prognosen deuten auf "hung parliament" hin: Theresa Mays Wahl-Wagnis könnte letzte Nacht nach hinten losgegangen sein. (...) Dieses Ergebnis - wenn es sich bewahrheiten sollte - zieht sowohl Frau May als Premierministerin als auch den Brexit in Zweifel."

"The Guardian":



"Prognosen-Schock für May: Theresa Mays Wagnis, eine vorgezogene Wahl nach einem großen Vorsprung der Konservativen in den Umfragen auszurufen, scheint(...) fehlgeschlagen zu sein."

"The Sun":



"Chaos: Theresa May hat gezockt - und es sieht aus, als ob sie verloren hat. Großbritannien wird bald den Preis für dieses Versagen herausfinden. (...) Sollte die Prognose von letzter Nacht richtig sein, stehen wir vor einer verheerenden Phase von Ungewissheit und Unsicherheit."

Der "Daily Mirror":



"Am seidenen Faden: Theresa May stand vergangene Nacht vor dem sensationellsten politischen Desaster seit Generationen, als die Wahlprognose vorhersagte, dass sie ihre konservative Mehrheit verlieren würde. (...) Sollte sich dieses Ergebnis bestätigen, wenn alle Stimmen ausgezählt sind, wäre dies ein katastrophales Risiko, das eine schwache und wackelige Premierministerin eingegangen ist, die nach dieser kolossalen Fehleinschätzung nicht mehr lange in der Downing Street (Regierungssitz) haben könnte."

Die britische Presse geht nach der Wahl wenig zimperlich mit May um. Das Echo fällt jedenfalls vernichtend aus: Die "Times" schreibt:



"Theresa May hatte gehofft, vergangene Nacht die politische Landkarte Großbritanniens zu verändern. (...) Stattdessen wurde sie nach ersten Anzeichen gedemütigt und ihre Partei steht ohne Mehrheit da. Sie hat gezockt und verloren. Politische Konfusion wird folgen."

Foto: Reuters Großbritanniens Premierministerin Theresa May hat sich offensichtlich verzockt. Mit der Neuwahl zum britischen Unterhaus hatte sie eigentlich eine große Mehrheit erreichen wollen, um ihr Mandat für die Verhandlungen mit der EU über den Brexit zu stärken. Nun aber deutet sich eine brutale Wahlniederlage an. May kann froh sein, wenn die Konservativen die stärkste Kraft bleiben. Nach Auszählung für die Verteilung von 600 der 650 Sitze kommen die Tories auf 287 Abgeordnete und Labour auf 249. Um ohne Koalitionspartner regieren zu können, benötigt eine Partei 326 Stimmen. Von einzelnen Abgeordneten sogar ihrer eigenen Fraktion werden bereits Rufe nach einem Rücktritt laut.