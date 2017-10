Vor Spitzentreffen mit CDU CSU will um AfD-Wähler kämpfen

Die CSU wird zu den Beratungen mit der CDU am Sonntag in Berlin einen Plan vorlegen, der eine "bürgerlich-konservative Erneuerung" der Union fordert und umreißt. Das berichten die "Bild am Sonntag" (BamS) und die Nachrichtenagentur dpa. Das Papier wurde demnach von CSU-Chef Horst Seehofer und dem stellvertretenden Generalsekretär Markus Blume verfasst.

Der Plan ist eine Reaktion auf die herben Verluste der Union bei der Bundestagswahl 2017: CDU und CSU hatten bei der Wahl 32,9 Prozent erreicht - ein Verlust von 8,6 Prozent gegenüber den Ergebnissen von 2013.

"Die Bundestagswahl 2017 war eine Zäsur", heißt es den Berichten zufolge in dem Papier. "Für unser Land und für die Union. Wer jetzt 'weiter so' ruft, hat nicht verstanden und riskiert die Mehrheitsfähigkeit von CDU und CSU." Seehofer hatte der Union bereits eine "offene rechte Flanke" attestiert, die nun geschlossen werden müsse.

Die Union habe bis heute die Politik in Deutschland wie keine andere politische Kraft geprägt, weil sie die politische Mitte mit der demokratischen Rechten vereint habe, soll es der "BamS" zufolge in dem Plan heißen. Jetzt sei eine Kurskorrektur der Unionsparteien nötig: "Will die Union weiterhin Taktgeber für das gesamte bürgerliche Lager sein, muss sie ihren angestammten Platz Mitte-Rechts ausfüllen."

Zum politischen Gegner der Union wird insbesondere die rechtsnationale AfD erklärt: "Wir müssen die AfD knallhart bekämpfen - und um ihre Wähler kämpfen", heißt es in dem Zehn-Punkte-Plan. Inhaltlich werden demnach unter anderem die Einführung der Obergrenze und eine Leitkultur gefordert. Die CDU lehnt eine solche Obergrenze bislang ab.

Schulz schließt Neuauflage der GroKo aus - auch bei Scheitern von Jamaika

Ebenfalls in der "Bild am Sonntag" bekräftigte der SPD-Vorsitzende Martin Schulz, dass seine Partei nicht für eine Große Koalition zur Verfügung stehe - auch für den Fall, dass die Jamaika-Verhandlungen zwischen Union, Grünen und FDP scheitern.

"Unsere Rolle ist die Opposition. Dabei wird es bleiben", sagte Schulz laut BamS.

Die Unionsparteien griff Schulz vor dem Gipfel am Sonntag scharf an. Der Streit zwischen den Schwesterparteien sei "ein Ding aus dem Tollhaus", sagte er. "CDU und CSU treten als Fraktionsgemeinschaft im Bundestag auf, sind aber in Wirklichkeit verfeindete Parteien." Dass so etwas in Deutschland möglich sei, mache ihn fassungslos, so Schulz.

Der SPD-Chef zeigte sich dennoch davon überzeugt, dass eine Jamaika-Koalition gebildet werde: "CDU und Grüne haben im gesamten Wahlkampf ihren Wunsch nach Schwarz-Grün zu erkennen gegeben", sagte Schulz. Und die FDP sehe sich zumindest auf Bundesebene als der natürliche Partner der Union an.