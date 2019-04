Union der Mitte Liberale CDU-Unterstützer von Kramp-Karrenbauer treffen sich in Berlin

Gerade hat die Initiatorin Karin Prien vor einem Rechtsruck der CDU gewarnt - jetzt trifft sich ihre "Union der Mitte" erstmals in der Hauptstadt. Die Gruppe von liberalen Christdemokraten um die schleswig-holsteinische Wissenschaftsministerin Prien, den hessischen Kommunalpolitiker Patrick Kunkel und den PR-Manager Frank Sarfeld hat nach SPIEGEL-Informationen am Freitagnachmittag zu einem Treffen eingeladen. Es geht um eine Selbstvergewisserung des Mittekurses der Partei.

Angemeldet haben sich dem Vernehmen nach mehrere christdemokratische Abgeordnete aus dem Bundestag und dem Europaparlament sowie der langjährige deutsche Parlamentarier und frühere CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz.

Das Murren der eifrigsten Unterstützer Kramp-Karrenbauers auf dem Weg zur Parteichefin war zuletzt lauter geworden.

"Wir dürfen nicht den Eindruck erwecken, dass die CDU nach rechts rückt", sagte Prien der "Rheinischen Post". Es sei richtig von der Parteichefin gewesen, nach dem knappen Erfolg auf die enttäuschten Anhänger des unterlegenen Friedrich Merz zuzugehen, betonte die CDU-Politikerin. Aber nun hätten "diese Kreise das Gefühl, dass sie Oberwasser haben". Damit spielt sie vor allem auf die konservative Werteunion an.

Auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter, der Kramp-Karrenbauer bei ihrer Kandidatur als Vorsitzende ebenfalls unterstützt hatte, äußerte sich via Twitter zuletzt kritisch über das Erscheinungsbild der Partei:

@CDU ist in einem Dilemma. Die Liberalen in der Union wählten @akk , der gegenwärtige Kurs will das erzkonservative Lager befrieden, zieht die Union aber aus der Mitte und nimmt uns Koalitionsoptionen, stärkt die Grünen. Der Kurs von Merkel war schon weise! https://t.co/A1LAjsmntU

Unter anderem nehmen die liberalen Unterstützer Kramp-Karrenbauer übel, dass sie vor knapp zwei Monaten ein sogenanntes Werkstattgespräch zur Aufarbeitung der Flüchtlingspolitik von CDU und CSU veranstaltete, zu dem auch noch Mitglieder der Werteunion eingeladen waren.

Kritisiert wird auch, dass sich die CDU-Chefin sehr distanziert zu den Demonstrationen junger Menschen geäußert hat, die unter dem Motto "Friday for Future" seit Wochen jeden Freitagvormittag für mehr Klimaschutz demonstrieren.

AKK lädt Unterstützer zum Abendessen

Kramp-Karrenbauer wiederum geht nun auf ihre Getreuen aus den Reihen der CDU-Bundestagsabgeordneten zu: Für kommenden Mittwoch hat die Vorsitzende nach SPIEGEL-Informationen etwa 40 christdemokratische Parlamentarier zu einem Abendessen ins Konrad-Adenauer-Haus eingeladen.

Sowohl die persönlichen Werte von Kramp-Karrenbauer als auch die Werte von CDU und CSU waren zuletzt bei mehreren Umfrageinstituten zurückgegangen. Mit Blick auf die 2019 anstehenden Europa-, Landtags- und Kommunalwahlen ist das kein beruhigendes Zeichen für die Unionsparteien.

Wie funktioniert die Civey-Methodik?

Das Meinungsforschungsinstitut Civey arbeitet mit einem mehrstufigen vollautomatisierten Verfahren. Alle repräsentativen Echtzeitumfragen werden in einem deutschlandweiten Netzwerk aus mehr als 20.000 Websites ausgespielt ("Riversampling"), es werden also nicht nur Nutzer von SPIEGEL ONLINE befragt. Jeder kann online an den Befragungen teilnehmen und wird mit seinen Antworten im repräsentativen Ergebnis berücksichtigt, sofern er sich registriert hat. Aus diesen Nutzern zieht Civey eine quotierte Stichprobe, die sicherstellt, dass sie beispielsweise in den Merkmalen Alter, Geschlecht und Bevölkerungsdichte der Grundgesamtheit entspricht. In einem dritten Schritt werden die Ergebnisse schließlich nach weiteren soziodemografischen Faktoren und Wertehaltungen der Abstimmenden gewichtet, um Verzerrungen zu korrigieren und Manipulationen zu verhindern. Weitere Informationen hierzu finden Sie auch in den Civey FAQ.

Warum ist eine Registrierung nötig?

Die Registrierung hilft dabei, die Antworten zu gewichten, und ermöglicht so ein Ergebnis für die Umfragen, das für die Wahlbevölkerung in Deutschland repräsentativ ist. Jeder Teilnehmer wird dabei nach seinem Geschlecht, Geburtsjahr und Wohnort gefragt. Danach kann jeder seine Meinung auch in weiteren Umfragen zu unterschiedlichen Themen abgeben.

Wie werden die Ergebnisse repräsentativ?

Die Antwort jedes Teilnehmers wird so gewichtet, dass das Resultat einer Umfrage für die Grundgesamtheit repräsentativ ist. Bei der Sonntagsfrage und beim Regierungsmonitor umfasst diese Grundgesamtheit die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. Die Gewichtung geschieht vollautomatisiert auf Basis der persönlichen Angaben bei der Registrierung sowie der Historie früherer Antworten eines Nutzers. Weitere Details zur Methodik stehen im Civey-Whitepaper.

Erreicht man online überhaupt genügend Teilnehmer?

Meinungsumfragen werden in der Regel telefonisch oder online durchgeführt. Für die Aussagekraft der Ergebnisse ist entscheidend, wie viele Menschen erreicht werden können und wie viele sich tatsächlich an einer Umfrage beteiligen, wenn sie angesprochen werden. Internetanschlüsse und Festnetzanschlüsse sind in Deutschland derzeit etwa gleich weit verbreitet - bei jeweils rund 90 Prozent der Haushalte, Mobiltelefone bei sogar 95 Prozent. Die Teilnahmebereitschaft liegt bei allen Methoden im einstelligen Prozentbereich, besonders niedrig schätzen Experten sie für Telefonumfragen ein.

Es gibt also bei beiden Methoden eine Gruppe von Personen, die nicht erreicht werden kann, weil sie entweder keinen Anschluss an das jeweilige Netz hat oder sich nicht an der Umfrage beteiligen möchte. Deshalb müssen für ein aussagekräftiges Ergebnis immer sehr viele Menschen angesprochen werden. Civey-Umfragen sind derzeit neben SPIEGEL ONLINE in mehr als 20.000 andere Webseiten eingebunden, darunter auch unterschiedliche Medien. So wird gewährleistet, dass möglichst alle Bevölkerungsgruppen gut erreicht werden können.

Woran erkenne ich die Güte eines Ergebnisses?

Bis das Ergebnis einer Umfrage repräsentativ wird, müssen ausreichend viele unterschiedliche Menschen daran teilnehmen. Ob das bereits gelungen ist, macht Civey transparent, indem zu jedem Umfrageergebnis eine statistische Fehlerwahrscheinlichkeit angegeben wird. Auch die Zahl der Teilnehmer und die Befragungszeit werden für jede Umfrage veröffentlicht.

Was bedeutet es, wenn sich die farbigen Bereiche in den Grafiken überschneiden?

In unseren Grafiken ist der statistische Fehler als farbiges Intervall dargestellt. Dieses Intervall zeigt jeweils, mit welcher Unsicherheit ein Umfragewert verbunden ist. Zum Beispiel kann man bei der Sonntagsfrage nicht exakt sagen, wie viel Prozent eine Partei bei einer Wahl bekommen würde, jedoch aber ein Intervall angeben, in dem das Ergebnis mit hoher Wahrscheinlichkeit liegen wird. Überschneiden sich die Intervalle von zwei Umfragewerten, dann können streng genommen keine Aussagen über die Differenz getroffen werden. Bei der Sonntagsfrage heißt das: Liegen die Umfragewerte zweier Parteien so nah beieinander, dass sich ihre Fehlerintervalle überlappen, lässt sich daraus nicht ableiten, welche von beiden aktuell bei der Wahl besser abschneiden würde.

Was passiert mit meinen Daten?