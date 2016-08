Union: Kauder will Steuerzahler um 15 Milliarden Euro entlasten

Unionsfraktionschef Volker Kauder hat für die kommende Wahlperiode Steuerentlastungen in Höhe von 15 Milliarden Euro angekündigt. "In der nächsten Legislaturperiode wird es noch eine größere Steuererleichterung geben. Ich kann mir eine Entlastung um die 15 Milliarden Euro im Jahr vorstellen", sagte Kauder der "Bild am Sonntag".

Vor allem Familien und Bezieher kleinerer und mittlerer Einkommen sollen demnach profitieren. Der CDU-Politiker sagte dem Blatt, die Union stehe zu ihren Wahlversprechen: "Im letzten Regierungsprogramm haben wir keine Steuererleichterungen versprochen. Aber wir haben zugesagt, dass es keine neuen Steuern sowie keine Steuererhöhungen gibt und dass wir die Mütterrente verbessern. Das haben wir eingehalten. Sie können uns vertrauen, dass wir wieder Wort halten."

Bereits in der vergangenen Woche hatten sich der Wirtschaftsflügel der Union sowie der finanzpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Lothar Binding, für Steuererleichterungen ausgesprochen. Das Thema könnte angesichts voller Staatskassen eines der wichtigsten Themen im Bundestagswahlkampf werden (Lesen Sie mehr dazu im SPIEGEL). Verschiedene Modelle werden dabei diskutiert (Lesen Sie hier mehr zu den wichtigsten Stellschrauben).

Die Industrieländerorganisation OECD dagegen mahnt bei aller Debatte über eine Senkung der Einkommensteuer eine Ausweitung der Erbschaftsteuer an. Zudem fordert die Industrieländerorganisation eine Erhöhung der Mehrwertsteuer.