Lammert-Nachfolge Unionspolitiker bringen Schäuble als Bundestagspräsidenten ins Gespräch

Mit der Alternative für Deutschland (AfD) ist erstmals eine rechtspopulistische Partei mit vielen Abgeordneten im Bundestag vertreten. Deshalb sucht die Union einen möglichst starken Bundestagspräsidenten. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) scheint für diesen Job ihren Finanzminister zu favorisieren: Wolfgang Schäuble.

Am Rande der ersten Sitzung der neuen Unionsfraktion hieß es, Merkel wolle Schäuble persönlich von einem Wechsel überzeugen; in der Sitzung selbst war die Personalie indes kein Thema. Unklar blieb zunächst, ob es schon ein persönliches Gespräch der CDU-Chefin mit Schäuble gegeben hat. Eine rasche Entscheidung über die Nachfolge von Norbert Lammert (CDU) in dem wichtigen Parlamentsamt wurde nicht erwartet.

Der neue CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt ließ Sympathie für Schäuble erkennen. "Bundestagspräsidenten sind ja immer herausragende Persönlichkeiten und herausragende Parlamentarier", sagte er. "Und Wolfgang Schäuble ist eine herausragende Persönlichkeit und ein herausragender Parlamentarier." Dobrindt verwies darauf, dass die neue Situation im Bundestag "ein erhebliches Maß an Erfahrung" erfordere. (Lesen Sie hier eine Analyse über die Zusammensetzung des neuen Bundestages)

Ein CDU-Präsidiumsmitglied sagte der Nachrichtenagentur Reuters mit Blick auf Schäuble als möglichen Bundestagspräsidenten: "Dies wäre sehr wichtig - wegen der AfD und des Klimas im Parlament." Ähnlich formulierte es CDU-Innenexperte Armin Schuster. "Angesichts der neuen Situation im Parlament wäre Wolfgang Schäuble in jeder Beziehung genau die parlamentarische Autorität, die uns jetzt im Reichstag gut täte", sagte er.

Zuvor hatte bereits der deutsche EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger (CDU) Schäuble als neuen Bundestagspräsidenten ins Spiel gebracht. "Wenn Kanzlerin Angela Merkel und Schäuble sich einig sind, wäre er der ideale Kandidat für das Amt des Bundestagspräsidenten", hatte er der "Stuttgarter Zeitung" gesagt. Schäuble selbst äußerte sich bislang nicht zu den Überlegungen.

Die Diskussion über einen Wechsel Schäubles findet auch vor dem Hintergrund der anstehenden Verhandlungen über eine Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen statt. Es wird erwartet, dass die FDP das Amt des Finanzministers beanspruchen wird.

Der 75-jährige Schäuble, der seit 1972 dem Bundestag angehört, konnte seinen Wahlkreis Offenburg bei der Bundestagswahl erneut direkt gewinnen. Er hat sich bisher nicht öffentlich zu seinen weiteren Ambitionen in einer neuen Regierung geäußert. Als dienstältester Abgeordneter wird Schäuble die erste Sitzung des neuen Bundestages als Alterspräsident eröffnen.