Uno-Militärbeobachterinnen Für den Frieden fehlen Frauen

Vor einem Haus, auf einem Parkplatz in der unterfränkischen Provinz steht eine Frau in Uniform. Sie wartet, tritt von einem Bein auf das andere. Dann biegen zwei weiße Geländewagen auf das Grundstück, Männer steigen aus, sie tragen Waffen. An der Tür des Hauses klebt ein Schild: "Keine Waffen ab diesem Punkt".

"Wir bitten Sie, die Pistolen abzulegen, bevor Sie hereinkommen", sagt die Frau, ihre Stimme klingt dünn, aber bestimmt. Die Männer schauen zu ihrem Chef, einem kleinen, untersetzten Mann mittleren Alters. Er nickt. Ein Mann lässt routiniert das Magazin aus der Pistole fallen.

Mehr Verantwortung in der Welt

Aubstadt ist ein kleiner Ort in Bayern. Auf dem Haus ist ein Wappen zu sehen, "Abschter Fosenöchter" steht darauf, auf hochdeutsch: "Aubstädter Fastnächter". Normalerweise tagt hier der Fastnachtsverein. Doch an diesem Tag Ende Oktober sind es vermeintliche Warlords und angehende Militärbeobachter der Uno, die in dem fiktiven Land "Obsidia" alle möglichen Szenarien durchspielen.

Deutschland will mehr Verantwortung in der Welt übernehmen, so steht es seit 2006 im Weißbuch des Bundesverteidigungsministeriums, das die sicherheitspolitischen Linien der nächsten Jahre skizzieren soll. Ein Weg, um Verantwortung zu zeigen, ist es, Uno-Lehrgänge auszurichten. Das Besondere: In diesem Jahr sind 22 Frauen dabei, mehr als die Hälfte der 41 Lehrgangsteilnehmer ist weiblich.

Militärbeobachter sind Soldaten, sie kommen aus allen Ländern der Vereinten Nationen und arbeiten in kleinen Teams. Sie vermitteln zwischen Konfliktparteien und sollen neutral sein. Sie tragen keine Waffen.

So ist das auch in Aubstadt.

Vier künftige Militärbeobachter sitzen an einem Ende des Tischs, darauf stehen Kekse und Kaffee, schräg gegenüber sitzen der Warlord und sein Attaché. Die Militärbeobachter besprechen sich kurz, einer steht hektisch auf und bietet dem Warlord einen Kaffee an. Höflichkeit bei Verhandlungen ist wichtig.

Die junge Soldatin beugt sich vor: "Wir müssen wissen, wie die Situation der Zivilbevölkerung ist, der Frauen und der Kinder", sagt sie zu dem Warlord. Die Waffenruhe werde nicht eingehalten, sagt sie. Der Warlord lehnt sich zurück. Er nimmt seinen einen Schluck vom Kaffee. Heute sei er besser, sagt er, gestern habe der Kaffee nach Tee geschmeckt.

Frauen sind im militärischen Bereich unterrepräsentiert

Bereits im Jahr 2000 verabschiedete die Uno die Resolution 1325: "Frauen, Frieden und Sicherheit". Darin wird die Bedeutung der Rolle der Frauen betont, die sie bei der Verhütung und Beilegung von Konflikten und der Friedenskonsolidierung einnehmen. Frauen seien bei den Anstrengungen zur Wahrung und Förderung von Frieden und Sicherheit gleichberechtigt.

Im Jahr 2000 waren die meisten Karrierewege der Bundeswehr Frauen noch verwehrt, sie durften ausschließlich im Sanitätsdienst oder Musikkorps dienen. 2001 wurde die Armee für Frauen in jeder Disziplin geöffnet. Die "FAZ" schrieb damals über einen Artikel: "Invasion der Frauen".

Noch immer sind Frauen bei der Armee deutlich in der Unterzahl. Fast 157.000 Männer gehören der Bundeswehr an und nur knapp 22.000 Frauen. Auch in internationalen Organisationen sind Frauen unterrepräsentiert. Zum Beispiel bei den Militärbeobachtern: Von 2008 bis 2017 wuchs der Anteil von Frauen am militärischem Personal von 1,9 Prozent auf gerade einmal 3,9 Prozent. Die Uno leitete in der Zeit 48 Friedensmissionen.

Die Europäische Union führte in der gleichen Zeit 26 Missionen und Operationen durch, die unter der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik firmierten. Der Anteil der Frauen am militärischen Personal wuchs in diesem Zeitraum von 5,3 auf 8,4 Prozent.

Von dem Ziel, Parität zu erreichen, sind die Organisationen also noch weit entfernt.

In einem Papier zur Zusammenarbeit zwischen der Uno und Deutschland schreibt das Auswärtige Amt, die Steigerung des Anteils von Frauen in der Uno und bei Friedensmissionen sei einer der Schwerpunkte der Reformagenda, die Uno-Generalsekretär Antonio Guterres im März 2018 lanciert habe. Staaten, die sich an Friedensmissionen beteiligten, sollten sicherstellen, dass mindestens 15 Prozent ihres Personals weiblich sei, heißt es darin. Zum Vergleich: Bei der Bundeswehr liegt der Anteil der Soldatinnen knapp über zwölf Prozent.

SPIEGEL ONLINE Darsteller während der Übung der Mission "Blue Flag"

Im Hauptquartier der Mission "Blue Flag", wie sich der Lehrgang nennt, steht an dem kühlen Oktobermorgen Oberstleutnant Karl Wolfgang Wieser und erklärt den Aufbau der Szenarien. Es seien knapp 80 Darsteller dabei, sie mimen die Dorfbewohner, die Mitglieder der Rebellengruppen, Verletzte und Hinterbliebene, auch die verfeindeten Warlords. Die Lehrgangsteilnehmer leben während der Übung gemeinsam in zwei Unterkünften, "Super-WG", nennt das Wieser. Insgesamt nehmen 41 Soldatinnen und Soldaten an der Übung teil - aus 20 Nationen.

Beobachter verhandeln mit dem Warlord

Zurück im Vereinsheim der "Abschter Fösenöchter": Die Uno Beobachter verhandeln inzwischen mit dem Warlord über einen Besuch seines Camps. Er will nicht, dass sie kommen, jedenfalls wirkt es so.

"Wann können wir Sie besuchen?", fragt die Beobachterin.

"Die Rebellen beleidigen uns jeden Tag", sagt der Warlord über eine verfeindete Miliz in dem fiktiven Szenario.

"Wir sind nicht hier, um zu bewerten", sagt die Beobachterin.

"Es könnte kritisch werden", sagt der Warlord.

"Wann können wir Sie besuchen? Es muss morgen geschehen", sagt die Beobachterin.

Am Ende stimmt er zu. Als er geht, drückt die Beobachterin die Hand der anderen. Sie atmet einmal tief aus. Geschafft, so sieht es aus.

Die Uno weiß, warum sie mehr Frauen will

Die Ausbilder, erkennbar am blauen Barett, waren meist bereits im Einsatz für die Uno. Es sei ein ganz anderes Gefühl, als in einem klassischen Bundeswehreinsatz zu sein, sagt einer der Ausbilder, der im Südsudan stationiert war.

Warum man denn überhaupt Frauen im Einsatz brauche? Frauen könnten wahrscheinlich besser mit anderen Frauen umgehen, sagt Oberstleutnant Wieser. Eigentlich sei das Geschlecht aber auch nicht so wichtig, so Wieser: "Hauptsache, man ist verlässlich."

Die Uno aber hat einen durchaus messbaren Unterschied festgestellt und führt genau auf, warum gemischte Teams bei Friedensmissionen eigentlich unabdingbar sind: Wenn Frauen in den Friedensprozess eingebunden seien, gebe es eine 20 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit, dass das Abkommen mindestens zwei Jahre halte und eine 35 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit, dass das Abkommen mindestens fünfzehn Jahre halte.