+++ Der Morgen +++ Großrazzia gegen Schwarzarbeit auf dem Bau

8.14 Uhr: Mit einer Großrazzia sind Zoll und Polizei im Rhein-Main-Gebiet gegen organisierte Schwarzarbeit auf dem Bau vorgegangen. Etwa tausend Beamte waren im Einsatz, wie die Generalzolldirektion in Frankfurt am Main mitteilte. Durchsucht wurden im Auftrag der Staatsanwaltschaft Wohnungen und Geschäftsräume. Es gehe um Steuerhinterziehung und Betrug in Millionenhöhe.

Den Angaben zufolge wurden vier Mitglieder eines Familienclans festgenommen. Unter anderem waren Spezialkräfte im Einsatz. Auch in vier weiteren Bundesländern habe es Durchsuchungen gegeben.

8.05 Uhr: Im US-Bundesstaat Washington hat ein Lastwagen auf einer Autobahn knapp 18 Tonnen Hühnerfedern verloren. Der Fahrer des Lkw war offenbar am Lenkrad eingeschlafen.

AP Federn auf der Autobahn

7.54 Uhr: Und das haben Sie in der Nacht verpasst.

Außenminister Heiko Maas hat sich mit Beratern von US-Präsident Trump über den Iran-Deal gestritten. Den Artikel dazu lesen Sie hier.

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist zu ihrem zweitägigen Besuch in Peking gelandet - und hat sich bei ihrem ersten Treffen mit dem chinesischen Ministerpräsident Li Keqiang für deutsche Unternehmen stark gemacht.

Kampfflugzeuge der US-geführten internationalen Koalition haben in der Nacht zum Donnerstag offenbar Militärziele in Syrien angegriffen.

In Italien ist ein Sattelschlepper mit einem Zug kollidiert. Dabei sind zwei Menschen ums Leben gekommen und mindestens 20 weitere wurden verletzt.

In Dresden ist eine Fliegerbombe bei der Entschärfung teilweise explodiert.

7.14 Uhr: Uber beendet seine Tests mit selbstfahrenden Autos im US-Bundesstaat Arizona. Vor zwei Monaten war eine 49 Jahre alte Frau von einem selbstfahrenden Auto überfahren worden. In Pittsburgh und in zwei Städten in Kalifornien soll es allerdings weiterhin Tests geben - aber in begrenztem Umfang, wie eine Uber-Sprecherin mitteilte.

7.09 Uhr: Eine gute und eine schlechte Nachricht. Fangen wir mit der schlechten Nachricht an: Auch an diesem Donnerstag gibt es im Süden und der Mitte Deutschlands Gewitter. Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) rechnen mit Schauern, örtlich auch heftigem Starkregen und Hagel. Das Unwetter soll sich bis zum Erzgebirge und dem Südosten Bayerns ausdehnen. Und jetzt die gute Nachricht: Am Wochenende soll es dann endlich wieder heiter werden: Dann strömt trockenere Luft in den Südwesten, so dass die Gewitterneigung auch dort deutlich abnimmt.

7.02 Uhr: Der Schlagabtausch zwischen Venezuela und den USA geht weiter: Washington hat zwei Diplomaten des südamerikanischen Landes zu unerwünschten Personen erklärt. Der Geschäftsträger der Botschaft Venezuelas sowie der stellvertretende Generalkonsul des Konsulats in Houston müssten die USA innerhalb von 24 Stunden verlassen, teilte das US-Außenministerium mit. Zuvor hatte Maduro zwei Diplomaten der US-Botschaft ausgewiesen. Er warf den Diplomaten Einmischung in die internen Angelegenheiten Venezuelas vor. Nach der umstrittenen Wiederwahl von Maduro hatten die USA Sanktionen gegen die Regierung in Venezuela verhängt.

AFP Nicolás Maduro

6.50 Uhr: Achtung, Mallorca Urlauber: Um die Inselhauptstadt Palma herum wurden Badeverbote wegen hochgiftiger Quallen verhängt. Rote Flaggen seien am Mittwochnachmittag an Stränden der Viertel Can Pastilla und Molinar gehisst worden, berichteten Regionalzeitungen wie "Diario de Mallorca" übereinstimmend unter Berufung auf die Stadtverwaltung. Die betroffenen Strände liegen östlich des Hauptstadtzentrums, unweit des bei deutschen Touristen beliebten "Ballermann"-Strandes. Badegäste wurden von der Stadt gebeten, weitere Sichtungen der giftigen Nesseltiere den zuständigen Behörden zu melden.

Getty Images Strand in Mallorca

6.38 Uhr: Wer will schon bis 67 arbeiten? Knapp vier Jahre nach Einführung der Rente mit 63 hat die Zahl der Anträge dieMillionenmarke übersprungen. Das berichtet die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf Angaben der Deutschen Rentenversicherung. Danach haben die Rententräger von Juli 2014 bis Ende April dieses Jahres 1.005.777 neue Anträge dieser Rentenart registriert. Im selben Zeitraum wurden 985.299 Anträge bewilligt. Die abschlagsfreie Rente mit 63 wird gezahlt, wenn ein Arbeitnehmer 45 Jahre gearbeitet und in die Rentenversicherung eingezahlt hat. Ab Jahrgang 1953 steigt diese Altersgrenze für die abschlagsfreie Rente wieder schrittweise an. Für alle 1964 oder später Geborenen liegt sie wieder wie bislang bei 65 Jahren.

6.22 Uhr: Bei einem Zugunglück in der Nähe von Turin in Norditalien sind in der Nacht zum Donnerstag mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Weitere 18 Menschen wurden verletzt, berichteten italienische Medien. Ein Regionalzug war an einem Bahnübergang mit einem Sattelschlepper zusammengestoßen. Der Triebwagen und zwei Waggons entgleisten. Der Lokführer war auf der Stelle tot. Einer der schwer verletzten Passagiere starb auf dem Weg ins Krankenhaus.

DPA Zugunglück in Turin

6.18 Uhr: In Costa Rica ist ein italienischer Geschäftsmann vor der Botschaft seines Landes erschossen worden.Der Händler für Ananas und Wurzelgemüse sei beim Verlassen des Gebäudes in San José ermordet worden, teilte die Polizei mit. Die zwei unbekannten Täter flohen auf einem Motorrad, hieß es.

6.02 Uhr: Einen schönen guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser. In Hamburg startet der Tag mit gaaaaanz viel Sonne.

