Erst Stinker, jetzt sauber: Der Diesel ist wieder da

Ja, mit der neuesten Technik ist der Diesel sauber - eine Nachricht, die im Streit um Fahrverbote und Nachrüstungen fast untergeht. Erstmals seit drei Jahren empfiehlt der ökologisch orientierte Verkehrsclub Deutschland (VCD) Fahrzeuge mit der Technologie. "Neue Diesel-Pkw schneiden in Labortests gut ab und sind auf der Straße sauber", schreibt der Verein. Er empfiehlt 21 Dieselautos, die nicht nur wenig Stickoxide ausstoßen, sondern auch relativ wenig Treibstoff verbrauchen. Die Hintergründe und die komplette Liste finden Sie hier.

Obwohl der VCD den Diesel für den Moment rehabilitiert, erwartet er keine Renaissance. Derzeit sei er als Übergangstechnologie in manchen Fahrzeugklassen zwar wieder sinnvoll. Jedoch sei der Antrieb für ökologisch sinnvolle Kleinwagenmodelle zunehmend unattraktiv. Kleine Elektroautos seien die sauberere Lösung. Doch auch mit den Autos der Zukunft gibt es noch Probleme, wie mein Kollege Christian Wüst schon vor einiger Zeit schrieb.

Geld muss die Branche in den kommenden Jahren noch mit Autos verdienen, die mit herkömmlichen Benzin- und Dieselantrieben unterwegs sind. Außerdem braucht es Zeit, bis ein System aufgebaut ist, das den hohen Ansprüchen unserer auf Mobilität ausgerichteten Gesellschaft genügt, analysiert mein Kollege Michael Kröger.

10.000.000

So viele Troll-Tweets aus Russland und Iran hat Twitter nun veröffentlicht. Die Daten sind eine seltene Chance, konkret zu zeigen, wie eine Masse an gesteuerten Propaganda- oder Troll-Accounts vorgeht. Die Auswertung finden Sie hier.

Getty Images

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen im Visier der Justiz: Nach SPIEGEL-Informationen prüft die Staatsanwaltschaft Berlin, ob der dauerhafte Einsatz von Unternehmensberatern im Wehrressort den Tatbestand der vorsätzlich verursachten Scheinselbstständigkeit erfüllt. Hintergründe dazu finden Sie hier.

DPA

Wie geht es weiter in München? Nachdem die CSU bei der Landtagswahl in Bayern die absolute Mehrheit verloren hat, steht fest, dass sie eine Koalition eingehen muss. Nach ersten Sondierungen beginnen nun die Koalitionsgespräche mit den Freien Wählern.

Nachdem die CSU bei der Landtagswahl in Bayern die absolute Mehrheit verloren hat, steht fest, dass sie eine Koalition eingehen muss. Nach ersten Sondierungen beginnen nun die Koalitionsgespräche mit den Freien Wählern. Grüne weiter im Umfragehoch: Die Ökopartei hatte bei der Landtagswahl in Bayern erheblich zugelegt und wurde zweitstärkste Kraft. Am 28. Oktober könnte das auch in Hessen gelingen. Im neuen ZDF-"Politbarometer" kommen die Grünen dort auf 22 Prozent - die SPD liegt demnach bei gerade 20 Prozent.

Die Ökopartei hatte bei der Landtagswahl in Bayern erheblich zugelegt und wurde zweitstärkste Kraft. Am 28. Oktober könnte das auch in Hessen gelingen. Im neuen ZDF-"Politbarometer" kommen die Grünen dort auf 22 Prozent - die SPD liegt demnach bei gerade 20 Prozent. Tausende Honduraner wollen über Mexiko in die USA gelangen. US-Präsident Donald Trump will dem vorgreifen - und fordert die mexikanische Regierung auf, den angeblichen Ansturm zu stoppen, anderenfalls werde er das US-Militär einschalten und die südliche Grenze der USA schließen.

Reisezeit ist Arbeitszeit: Das hat das Bundesarbeitsgericht entschieden. Endlich ein Urteil im Sinne der "kleinen Leute". Aber verstößt ein Economy-Flug von Deutschland nach China nicht auch gegen die Menschenrechte? Fragt Harald Schmidt. Hier ist das Video.

DER SPIEGEL

Das Wahldesaster in Bayern offenbart die Schwächen der Großen Koalition. Warum sie in der SPD schon "Bruchpunkte" suchen und wie lange das Ganze noch hält - im neuen Podcast. Von Sandra Sperber und Yasemin Yüksel.

Immer noch Probleme mit dem Brexit: In den Verhandlungen zum EU-Austritt Großbritanniens hat Premierministerin May einen kleinen Schritt auf die EU zu gemacht. Alle Hürden sind damit aber nicht beseitigt, analysiert Brüssel-Korrespondent Markus Becker hier.

Mein Abend mit Angela Merkel: SPIEGEL-Autor Alexander Osang schildert seinen Tag der Deutschen Einheit, an dem er mit der Kanzlerin in einem Hotelzimmer in Jerusalem saß. Hier geht es zur ganzen Geschichte.

Alexander Osang/ DER SPIEGEL Platz von Angela Merkel in Israel

Was passiert im Körper, wenn ein Mensch unter Stress steht? Am Beispiel eines durchschnittlichen Angestellten in mittleren Jahren verfolgen wir die verheerenden physischen Auswirkungen, die eine stressige Lebenssituation haben kann. Das Protokoll.

Das können Sie lesen: Leonard Cohens letzte Texte in "Die Flamme". Das Buch zeigt Verse und Notizen voll nüchterner Weisheit. Es geht um die Liebe und um Risse, die das Licht einlassen, schreibt Anne Haeming. Und sie hat auch den besten Soundtrack für die Lektüre.

DPA

Das können Sie gucken: Die ARD zeigt ab 20.15 Uhr die nächsten Folgen von "Babylon Berlin". Wissen Sie längst? Sie haben schon alle bisherigen Folgen gesehen? Und alles dazu gelesen? Vielleicht noch nicht diesen Text darüber, wie in Berlin die Zwanzigerjahre gefeiert werden.

