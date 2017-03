Streit über Rüstungsausgaben Von der Leyen attackiert Trump und Gabriel

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) vorgeworfen, mit seiner Kritik an steigenden Rüstungsausgaben den Konsens in der Regierung aufzukündigen. "Das ist ein Rückfall in die unselige Debatte, die wir längst überwunden hatten", sagte von der Leyen dem SPIEGEL. "Ich halte es für absolut falsch, dass wir Diplomatie, Militär und wirtschaftlichen Aufbau gegeneinander ausspielen."

Gabriel hatte auf dem SPD-Parteitag am Sonntag in Berlin erklärt, es sei "eine Schande, dass man sich bei der Entwicklungszusammenarbeit mit 0,7 Prozent zufrieden gibt, bei der Rüstung aber auf zwei Prozent will".

Zu Gabriels Äußerung, die Nato habe niemals beschlossen, die nationalen Verteidigungsbudgets auf zwei Prozent der Wirtschaftsleistung anzuheben, bemerkte von der Leyen: "Dann haben es die 27 anderen Länder falsch verstanden? Sein Vorgänger Frank-Walter Steinmeier hat die Deklaration von Wales mitentschieden. Allen Unterzeichnern war klar, dass gerade die Europäer deutlich mehr in ihre eigene Sicherheit investieren müssen."

Scharf greift die CDU-Politikerin auch den amerikanischen Präsidenten an. Man solle "der Trump-Taktik nicht auf den Leim gehen. Erst sagt Präsident Trump, die Nato sei obsolet. Das ist sie nicht. Dann wirft er uns vor, Deutschland würde der Nato Geld schulden. Doch es gibt kein Schuldenkonto im Bündnis. Und schließlich behauptet er: Seit ich da bin, fließt das Geld nur so bei der Nato. Alles eine Schimäre".

In Wahrheit habe sie bereits im vergangenen Jahr einen 130-Milliarden-Plan vorgelegt, wie man die Defizite der Bundeswehr auffüllen müsse. "Das zeigt, dass die Erkenntnis schon vor Trump da war", sagte von der Leyen.

Ihr mache aber auch eine andere Entwicklung in den USA Sorge: "Die alleinige Fokussierung auf das Militärische. Nach dem Haushaltsentwurf des Weißen Hauses sollen Entwicklungshilfe und Diplomatie massiv gekürzt werden. Das entspricht nicht dem modernen Sicherheitsbegriff. Militär, Diplomatie und Entwicklungszusammenarbeit gehören untrennbar zusammen. Armut, Hunger und Ressourcenkonflikte sind der Boden, auf dem Terror und Bürgerkriege wachsen."