Verteidigungsministerium Berater soll doppelt bezahlt worden sein

Die Anschuldigungen gegen das Ressort von Ursula von der Leyen und die Firma Accenture in der Berateraffäre mehren sich: So soll ein Manager des Unternehmens Beratungsstunden für IT-Projekte 2017 doppelt abgerechnet haben, berichtet die "Bild am Sonntag".

Das sei zunächst nicht aufgefallen, da mehrere Behörden an den zugehörigen Rahmenverträgen beteiligt gewesen seien. Der Mann soll mindestens 25.000 Euro zu viel erhalten haben, schreibt die Zeitung.

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums bestätigte demnach "Auffälligkeiten bei der Abrechnung von Projekten", die sich bei einer internen Prüfung ergeben hätten. Diese würden nun untersucht, weitere Details nannte er nicht. Das beschuldigte Unternehmen habe sich nicht dazu geäußert.

Ein Untersuchungsausschuss des Bundestages soll den Einsatz der externen Fachleute unter Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen untersuchen. Dabei geht es um Verstöße gegen das Vergaberecht, Vorwürfe der Verschwendung von Steuereinnahmen und mögliche Vetternwirtschaft.

In Rechnungshofberichten wurden bereits Vergaberechtsverstöße aufgedeckt. Zudem sollen Generäle und Beamte befreundeten Beratern millionenschwere Verträge zugeschanzt haben. Der Ausschuss will auch ausleuchten, warum Ministerin von der Leyen den Wildwuchs zuließ und ob sie die Kontrolle über ihr Haus verloren hat.

Bereits im Vorfeld des Ausschusses kam es zu einem Streit zwischen den Parteien des Parlaments, da Union und SPD die Fragestellungen für das Gremium kritisierten und formale Bedenken anmeldeten. Nach SPIEGEL-Informationen prüft die Staatsanwaltschaft Berlin derweil, ob die Vergabe der Aufträge den Tatbestand der Untreue erfüllt.