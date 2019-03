Auch wenn es sich bisweilen viel länger anfühlen mag - vor einem Jahr erst hat die Große Koalition ihre Arbeit aufgenommen. Wirklich euphorisch gingen Union und SPD seinerzeit nicht ans Werk, und auch in der Bevölkerung hielt sichdie Begeisterung von Anfang an in Grenzen.

Daran hat sich bis heute nicht viel geändert. Das zeigt der SPON-Regierungsmonitor. Damals wie heute sind mehr als die Hälfte der Befragten unzufrieden mit der Regierung unter Kanzlerin Angela Merkel. Einige Minister sind gar unbeliebter denn je - am härtesten trifft es die Union.

So landet Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) im SPON-Ranking der Bundesminister nur noch auf dem drittletzten Platz. Vor kurzem hatte der Deutsche Hochschulverband Karliczek abgestraft: In einer Befragung beurteilten die Verbandsmitglieder die Arbeit der Bildungsministerin als ungenügend. Elf Prozent sagten gar, sie sei "die denkbar schlechteste Besetzung".

Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.

Der SPON-Regierungsmonitor zeigt in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey die Zufriedenheit der Bevölkerung mit der Regierung, den Koalitionsparteien und vor allem mit den einzelnen Ministern sowie der Kanzlerin. Um die repräsentativen Bewertungen vergleichen zu können, arbeitet Civey mit einem Scoringverfahren. (Lesen Sie hier mehr zu dem Verfahren). Der bestmögliche Index beträgt 200, das schwächste Ergebnis wäre -200.

Von der Leyen unbeliebteste Ministerin seit Beginn der Befragung

Noch härter als Karliczek trifft es eine andere CDU-Ministerin: In den vergangenen Wochen schlug sich Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) erst mit der Korruptionsaffäre um das Segelschulschiff der Marine, der Gorch Fock, herum. Dann flammte auch noch die Berateraffäre erneut auf: Der Bundesrechnungshof hatte bereits im vergangenen Jahr aufgedeckt, dass große Berateraufträge aus Budgets des Verteidigungsministeriums bezahlt worden waren, die dafür nicht ausgelegt waren.

Anfang März wurde bekannt, dass von der Leyen zur Bearbeitung der Affäre wiederum teure Berater angestellt hatte. Im SPON-Ranking erreicht die Ministerin den niedrigsten jemals gemessenen Zufriedenheitswert seit Beginn der Befragungen vor einem Jahr: ein Score von -132. Damit steht von der Leyen weit abgeschlagen auf dem letzten Platz.

Jens Spahn kann nicht mehr punkten

Auch ein weiterer CDU-Minister verliert deutlich: Seit seinem Amtsantritt mischt Jens Spahn das Gesundheitsministerium auf. Kam es zu Beginn noch gut an, dass er Debatten zum Islam, zu Hartz IV und zu rechtsfreien Zonen lostrat, sind nun immer mehr Wähler unzufrieden mit seiner Arbeit. Zuletzt machte Spahn mit einer umstrittenen Studie zu Schwangerschaftsabbrüchen auf sich aufmerksam. In der SPON-Umfrage rutscht der Gesundheitsminister von Platz neun auf Platz elf.

Nur eine ist weiter unangefochten: Kanzlerin Angela Merkel kann sich an der Spitze des Rankings halten. Seitdem Merkel erklärt hat, den CDU-Vorsitz aufzugeben, sind ihre Umfragewerte angestiegen. Zufrieden sind aber auch mit ihrer Arbeit nur 39 Prozent der Wähler.

Wirklich beliebt war die Regierung nie

Insgesamt zeigt sich nach einem Jahr GroKo: Wirklich beliebt war diese Regierung bei den Wählern zu keinem Zeitpunkt. Die Stimmung schwankte zwar über das Jahr hinweg, immer aber waren die Unzufriedenen in der Mehrheit - und wurden eher mehr. Zeigten sich zu Beginn des Regierungsjahres noch 45 Prozent einverstanden mit der Arbeit von Merkel und ihren Ministern, sind es heute nur noch 34 Prozent.

Ebenfalls bitter für Merkel: Die unteren sechs Plätze belegen Minister aus CDU und CSU. Zuletzt konnte Svenja Schulze (SPD) nach oben aufrücken, sie belegt nun Platz neun. Die sozialdemokratischen Minister liegen damit neben Merkel, Gerd Müller (CSU) und Peter Altmaier (CDU) auf den oberen Rängen.