Sanktionen gegen Russland Merkel unterstützt Gabriels Kritik an USA

Mit deutlichen Worten haben Außenminister Sigmar Gabriel und Österreichs Kanzler Christian Kern ein neues US-Gesetz zu weiteren Sanktionen gegen Russland kritisiert. Ihr Vorwurf: Die USA handelten aus reinem Eigeninteresse - und gefährdeten die europäische Gasversorgung.

Diese Kritik teilt auch die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und stellt sich hinter ihren Minister. Es gebe "ganz große inhaltliche Übereinstimmungen mit dem Text der Erklärung Gabriels", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. "Es ist, vorsichtig gesagt, ein eigenwilliges Vorgehen des US-Senats."

Es sei befremdlich, dass bei der Sanktionierung russischen Verhaltens die europäische Wirtschaft ins Visier gerate. "Das darf nicht sein", so Seibert. Wirtschaftliche Interessen und Sanktionsfragen dürften nicht miteinander vermischt werden.

Republikaner und Demokraten im US-Senat hatten in ungewöhnlicher Einmütigkeit einen neuen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht: 97 der 100 Senatoren sprachen sich für neue Strafmaßnahmen gegen Russland aus. Die Kammer begründet die neuen Sanktionen offiziell damit, Russland für die Einmischung in den Wahlkampf, die Annexion der Krim und die Unterstützung des syrischen Machthabers Baschar al-Assad bestrafen zu wollen.

Gabriel und Kern hatten den USA vorgeworfen, mit dem Beschluss aus eigenen wirtschaftlichen Interessen gezielt Druck auf EU-Firmen ausüben zu wollen. Es gehe eigentlich um den Verkauf amerikanischen Flüssiggases und die Verdrängung russischer Erdgaslieferungen vom europäischen Markt, hieß es in dem Statement. Das gehe aus dem Gesetzentwurf "in bemerkenswerter Offenheit hervor". Ziel sei es, Arbeitsplätze in der Erdgas- und Erdölindustrie der USA zu sichern.

Hintergrund ist der Streit um den Bau der Nordstream-II-Pipeline, die mehr russisches Gas nach Deutschland und in die EU liefern soll. Die neuen Sanktionen könnten EU-Firmen unter Druck setzen, die sich am Bau beteiligen - unter anderem BASF und OMV, so Gabriel und Kern.