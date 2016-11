Reaktion auf US-Wahl Von der Leyen ist "schwer schockiert"

Den sich abzeichnende Wahlsieg Donald Trumps bezeichnet Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen als "schweren Schock". In der ARD sagte sie: "Ich glaube auch, dass Donald Trump weiß, dass dies nicht eine Wahl war für ihn, sondern gegen Washington, gegen das Establishment ist." Der Republikaner Trump gewann in mehreren Schlüsselstaaten und hat damit große Chancen auf einen Sieg über seine Rivalin Hillary Clinton von den Demokraten.

"Auch wenn dieser Wahlkampf getränkt war von Herabwürdigung, von Spaltung - es ist eine demokratische freie Wahl", so von der Leyen. "Wir müssen uns jetzt mit den Realitäten auseinandersetzen."

Unabhängig vom Wahlausgang in den USA habe sich allerdings bereits eine größere Eigenverantwortung in der Sicherheitspolitik abgezeichnet. "Europa muss sich darauf einstellen, dass es besser selber vorsorgt", sagte von der Leyen. Dazu gehöre auch ein höheres Verteidigungsbudget. Sie rechnet zudem mit stärkeren Forderungen der USA an das deutsche Engagement in der Nato.

