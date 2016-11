Meinungsforscher nach US-Wahl "Tektonische Verschiebungen im Parteiensystem"

Zur Person infratest dimap Nico Siegel, 46, ist Geschäftsführer des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap.

SPIEGEL ONLINE: Herr Siegel, Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein. Sind Demoskopen wie Sie daran schuld?

Siegel: Ich kann schon verstehen, dass die Demoskopen jetzt stark in der Kritik stehen, die meisten hatten ja einen Sieg Hillary Clintons vorhergesagt. Aber wir müssen hier vorsichtig sein: Umfrageresultate, die vor Wahlen publiziert werden, sind nicht wahlentscheidend. Nur eine Minderheit der Menschen wählt kurzfristig taktisch. Eine noch kleinere Minderheit macht ihr Wahlverhalten von Umfrageergebnissen abhängig. Die Wahltagsbefragung hat eindeutig ergeben, dass die Mehrheit der Menschen ihre Entscheidung schon Wochen oder Monate zuvor getroffen hatte.

SPIEGEL ONLINE: Die allerdings ging an Ihren US-Kollegen offenbar komplett vorbei.

Siegel: Die USA sind ein regional und politisch gespaltenes Land. Darum ist es in den USA auch schwieriger, die Stimmung auf Grundlage einer Befragung von 1000 oder 2000 Menschen einzuschätzen. Die Umfragen zu Clinton in den letzten Tagen vor der Wahl sahen sie im Durchschnitt bei einem Anteil von 47 Prozent. Das ist ziemlich genau das, was sie bekommen hat. Bei Trump hingegen wurde in den Umfragen im Schnitt um drei Prozentpunkte unterschätzt.

SPIEGEL ONLINE: Und warum war das so?

Siegel: Man kann argumentieren, dass dies innerhalb des Fehlerkorridors liegt, also der statistischen Schwankungsbreite. Aber man kann auch sagen: Es ist schwieriger für Demoskopen, Menschen am eher rechten Wählerspektrum abzubilden. Das ist der Hidden-voters-Effekt: Viele Leute bekennen sich gegenüber einem Wahlforscher nicht zu ihm, aber sie geben ihm in der Wahlkabine dennoch ihre Stimme.

SPIEGEL ONLINE: Wahlforscher machen viel falsch in jüngster Zeit. Den Brexit sahen sie nicht. Die Piraten hielten sie auf Island für die größte Partei. Ihre Kollegen glaubten auch, dass die Kolumbianer dem Friedensvertrag mit den Farc-Rebellen zustimmen würden. Was ist Wahlforschung noch wert?

Siegel: Es ist richtig, das die Abweichungen zwischen Umfragen und tatsächlichen Ergebnissen bei vielen wichtigen Abstimmungen in den vergangenen Jahren größer geworden sind. Je stabiler das System, desto einfacher ist unsere Arbeit. Wir leben jetzt aber in politischen Zeiten, in denen sich in einer Vielzahl, wenn nicht der Mehrzahl der etablierten Demokratien tektonische Verschiebungen im Parteiensystem ergeben. Demoskopen arbeiten auf der Grundlage von Erfahrungswissen. Sie tun sich schwer, neue Phänomene wie die vielen rechtspopulistischen Bewegungen Europas exakt zu messen.

SPIEGEL ONLINE

SPIEGEL ONLINE: Das heißt, Sie wissen nicht, ob bei der Bundestagswahl 2017 ein AfD-Schock droht?

Siegel: Je länger sie im Parteiensystem vertreten ist, desto treffsicherer können wir die AfD abbilden. Im Frühjahr bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt lagen wir mit unserer Prognose daneben. Wir haben unsere Methoden seither aber schärfen können und gehen davon aus, dass wir sie bald mit der gleichen Qualität beurteilen können wie die anderen etablierten Parteien.

SPIEGEL ONLINE: Welche Lehren ziehen Sie aus dem Debakel Ihrer US-Kollegen für Ihre künftige Arbeit?

Siegel: Die Präsidentschaftswahl bestärkt uns in unserem Glauben, dass wir kontinuierlich an unseren Methoden weiterarbeiten müssen. Wir machen längst nicht mehr nur Telefonbefragungen im Festnetz. Wir führen auch Befragungen über Mobiltelefon und online durch. Und wir beziehen zusätzlich persönliche, ausführliche Interviews mit ein.