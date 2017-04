Angebliche "Ver.di-Schlampe"-Attacke in Schleswig-Holstein CDU wirft SPD Schmutzkampagne vor 

In zehn Tagen wird in Schleswig-Holstein ein neuer Landtag gewählt. Bislang war von Wahlkampf im Norden recht wenig zu spüren. Doch ein Satz im TV-Duell der Spitzenkandidaten von CDU und SPD sorgt nun für Ärger: "Sie haben mich mal 'Ver.di-Schlampe' genannt, im Landtag", sagte eine Zuschauerin im NDR zu CDU-Mann Daniel Günther. Das könne man nachlesen, legte die Frau nach. Ihr Name ist Gabriele Schwohn.

Günther reagierte konsterniert. Er wies den Vorwurf als "ungeheuerlich" zurück, so etwas habe er nie gesagt.

Nach der Sendung teilte der NDR bei Twitter mit, die Zuschauerin habe ihren Vorwurf aufrechterhalten. Die Beleidigung sei am Rande einer Sitzung gefallen. Sie habe aber keinen Beleg für ihre Anschuldigung. Auch ein Sprecher des Landtags stellte klar, dass "der Begriff 'Ver.di-Schlampe' nachweislich nicht im schleswig-holsteinischen Landtag protokolliert worden" sei.

Was die CDU nun besonders verärgert: Schwohn ist nicht nur Ver.di-Funktionärin, sondern auch SPD-Mitglied und gehört dem Kreisvorstand Schleswig-Flensburg an.

Günther wirft der SPD eine Schmutzkampagne vor und forderte eine Entschuldigung. Dazu sehen die Sozialdemokraten keinen Anlass: "Weder die SPD Schleswig-Holstein noch der SPD-Spitzenkandidat haben mit dem Vorgang etwas zu tun oder hatten Kenntnis davon", sagte Landesgeschäftsführer Christian Kröning. Alles Weitere müssten CDU und Ver.di untereinander klären.

Kurzzeitig drohte die CDU am Mittwoch damit, die Sache vor Gericht zu bringen: Man behalte sich "zivil- und strafrechtliche Schritte gegen Frau Schwohn vor", sagte Parteivize Tobias Koch. Das ist mittlerweile vom Tisch. Günther teilte mit, die CDU werde "angesichts der erfolgten Klarstellung über die Unwahrheit der Behauptungen" von rechtlichen Schritten absehen.

Eindeutig ist aber bislang nur, dass Schwohn ihren Vorwurf nicht beweisen kann. Ob er zutrifft oder nicht, wissen nur die Beteiligten. Die Gewerkschafterin war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Den "Kieler Nachrichten" sagte sie, sie wolle sich zu dem Vorfall nicht äußern.