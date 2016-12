Enttarnter Islamist Geheimdienste dürfen künftig googeln

Die Verwunderung war groß, als bekannt wurde, dass ein mutmaßlicher Islamist vom Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) als Islamistenjäger beschäftigt wurde. Ein selbsternannter Gotteskrieger mit Hang zu Schwulenpornos und Fraktur-Tattoos, der aus seinen Neigungen im Internet keinen Hehl macht, war im Inlandsgeheimdienst niemandem aufgefallen?

BfV-Präsident Hans-Georg Maaßen beteuerte zwar, es gebe keine Sicherheitslücke bei der Überprüfung von Bewerbern. Auf SPIEGEL-Anfrage hat das Bundesinnenministerium nun jedoch mitgeteilt, dass es sehr wohl eine gibt. Sie macht die Panne um den "Maulwurf" Roque M. endgültig zur Posse.

Wie das Ministerium einräumt, werden angehende Spione zwar nach dem Sicherheitsüberprüfungsgesetz intensiv durchleuchtet. Was Bewerber allerdings so im Internet treiben, geht den künftigen Dienstherren bislang nichts an. Zwar hätte eine einfache Google-Suche nach Roque M. jeden schnell stutzig werden lassen. Aber genau das, so das Ministerium, sei gesetzlich "nicht als Standardmaßnahme vorgesehen". Nur wenn während des Bewerbungsverfahrens, etwa durch die Befragung von Bekannten eines Kandidaten, "sicherheitserhebliche Erkenntnisse" auftauchen, wird bislang auch mal im Netz gestöbert.

Sicherheitsstandards anno 1994

Ein Grund dafür dürfte sein, dass das Sicherheitsüberprüfungsgesetz aus dem Jahr 1994 stammt - damals gab es weder Google noch soziale Netzwerke wie Facebook. Dass sich im Internet durchaus Erhellendes über Menschen finden lässt, hatte sich bis zum Jahr 2012 zwar auch in der Bundesregierung herumgesprochen. Damals brachte man ein neues Gesetz auf den Weg, um die Lücke zu schließen. Es scheiterte allerdings daran, dass schon 2013 ein neuer Bundestag gewählt wurde. Auf die Schnelle war da nichts mehr zu machen.

Nun soll es also einen neuen Anlauf geben, und zwar "unabhängig vom aktuellen Fall des enttarnten BfV-Mitarbeiters", wie das Innenministerium betont. Künftig soll demnach jeder, der sich als Spion, Soldat oder Mitarbeiter in anderen sensiblen Behörden bewirbt, angeben müssen, welche Internetseiten er selbst betreibt und in welchen sozialen Netzwerken er sich tummelt. Der neue Arbeitgeber könnte dann die "öffentlich sichtbaren" Internetaktivitäten unter die Lupe nehmen und auf ein "mögliches Sicherheitsrisiko" hin überprüfen.

Das Gesetz will das Ministerium "noch in der laufenden Legislaturperiode" entsprechend ändern. Kleiner Haken bei der Sache: In einem Dreivierteljahr wird schon wieder ein neuer Bundestag gewählt.